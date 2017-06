Das Neves firmó un decreto otorgando por cinco meses más ayuda social directa a los trabajadores de Guilford. Escrito por Diario El evento lo organizaron en forma conjunta Camuzzi Gas del Sur, Transportadora Gas del Sur, Bomberos Voluntarios y el Municipio de Comodoro Rivadavia y tuvo como temática central la prevención, con el objetivo de evitar roturas de gasoductos durante las tareas de reconstrucción de la ciudad. Buenos Aires, 8 de junio de 2017.Con la participación de más de 60 personas, Camuzzi Gas del Sur, en conjunto con la Municipalidad y Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia y con la empresa Transportadora Gas del Sur (TGS), desarrolló esta tarde una importante jornada de capacitación sobre su “Plan de Prevención de Daños en las instalaciones de gas natural en la vía pública”. Del encuentro, que tuvo lugar en el Salón Cultural de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, participaron representantes de empresas contratistas, de servicios públicos, cooperativas, arquitectos e ingenieros, fuerzas de seguridad, defensa civil, bomberos y funcionarios municipales, entre otros. La apertura del evento estuvo a cargo de Rodrigo Espinosa, gerente de Relaciones Institucionales de Camuzzi Gas del Sur, quien agradeció a los Bomberos Voluntarios de la ciudad y a TGS “por aportar su experiencia y conocimiento para enriquecer la capacitación” y destacó también al Municipio por ofrecer el espacio y la posibilidad de brindar una capacitación que es “de vital interés para que el proceso de reconstrucción de la ciudad se lleve a cabo en forma segura y tomando todos los recaudos necesarios”. Por último, agradeció la presencia de todos los asistentes y dio inicio a la jornada. La primera exposición estuvo a cargo del Ing.José Murgades, Coordinador Regional de Seguridad y Medioambiente de Camuzzi Gas del Sur, quien expuso acerca del Plan de Prevención de Daños (PPD) con el que cuenta la Distribuidora. Durante la charla, Murgades manifestó que“si bien se esperan meses de mucho e intenso trabajo en la ciudad, es necesario entender a la prevención como una parte fundamental y un paso necesario antes de cualquier trabajo en la vía pública, porque una eventual rotura de una cañería podría significar aun mayores inconvenientes a los ya existentes”. Además, agregó que“con la adecuada información cualquier actividad puede ser realizada de manera segura”y destacó:“Efectuar tareas de excavación, movimientos de suelo, pavimentación, plantar o extraer árboles y cestos, sin tomar las debidas precauciones puede ocasionar roturas en las instalaciones de gas natural, con el consecuente riesgo para las personas, los bienes y la normal provisión del suministro”. Durante su exposición, el referente de Seguridad y Medioambientede Camuzzi dio los lineamentos fundamentales para trabajar siguiendo las normas del Plan de Prevención de Daños de la empresa: “Llamando al teléfono 0810-555-3698 o acercándose a la oficina comercial más cercana se le brindarán a todos los interesados la información necesaria para hacer un trabajo seguro. Junto con las interferencias que ofrecen una referencia de dónde están los caños se hace entrega de una Guía del excavador y se solicita al excavador que dé aviso de obra antes de comenzar con los trabajos, para que el Jefe Técnico de Camuzzi evalúe la necesidad o no de enviar a un inspector a la zona.” En la guía del excavador mencionada se pueden encontrar algunas de estas sugerencias: · Se deben realizar cateos con herramientas manuales como picos y palas hasta descubrir el caño. · Se debe informar a Camuzzi ante una rotura y también ante un revestimiento dañado. · No se deben realizar sondeos con máquinas. · No hay que cubrir las cañerías con piedras o escombros. · Está prohibido iniciar una excavación o movimiento de suelos sin la información de Camuzzi. En segundo término disertó Juan Kindsvater, referente de la empresa Transportadora Gas del Sur (TGS) en Soporte Técnico de Gasoductos. Durante su exposición enfatizó en la importancia de la prevención, y dio indicaciones precisas sobre cómo trabajar cerca de los gasoductos troncales que circundan las afueras de la ciudad. Por último, tomó la palabra el Jefe de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia, Víctor Alvarado, quien se refirió a la problemática ocasionada por las intoxicaciones con monóxido de carbono (CO), destacando que es un gas tóxico que se produce por la mala combustión de elementos combustibles. A su vez, compartió recomendaciones respecto de cómo actuar ante la sospecha de una posible intoxicación con este gas tan peligroso. Este encuentro tuvo por objetivo concientizar y capacitar al público en general sobre la importancia de pedir la información necesaria antes de realizar una excavación en la vía pública que pueda dañar una cañería de gas natural. La Distribuidora, de manera gratuita, brindará los elementos necesarios para trabajar en forma segura, sin poner en riesgo la vida y los bienes de las personas ante un escape del fluido. Atención al cliente: 0810-555-3698 Emergencias: 0810-999-0810 / 0800-999-0810 Sobre Camuzzi Gas del Sur Camuzzi Gas del Sur es la distribuidora de gas con mayor cobertura de operaciones en la Argentina. Distribuye gas desde el extremo meridional de la provincia de Buenos Aires, hasta las provincias más australes de la Argentina: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del fuego, región que aloja importantes centrales de generación de energía y de producción de hidrocarburos. Camuzzi Gas del Sur abastece a más de medio millón de viviendas de la región, cuenta con más de 3.400 km. de gasoductos y ramales y más de 10.300 km. de redes de distribución. Para más información de prensa: Nicolás Scheines / Rodrigo Espinosa (011) 5776-7010 / (011) 5776-7133 Nicolas.scheines@camuzzigas.com.ar / rodrigo.espinosa@camuzzigas.com.ar