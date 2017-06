Arcioni entregó 21 viviendas en Tecka. Escrito por Diario Además dejó inauguradas cuadras de adoquines y firmó convenios para ejecutar obras en la localidad. El vicegobernador Mariano Arcioni presidió este viernes en la localidad de Tecka la entrega de 21 nuevas viviendas. De la ceremonia, efectuada en la Escuela Nº17, formaron parte los ministros de la Familia, Leticia Huichaqueo; de Gobierno, Pablo Durán; el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Martín Bortagaray; el titular del Instituto de Asistencia Social, Carlos Barbato; de Corfo, Hernán Alonso; el intendente de Tecka, Jorge Seitune, autoridades municipales y concejales. Durante el acto se firmaron convenios y se entregaron aportes a distintas instituciones de la localidad. Entre el Instituto Provincial de la Vivienda y el municipio se rubricó un acto compromiso para refaccionar una vivienda que se incendió por un total de 150 mil pesos, además para la ejecución de la obra de redes de servicios en la manzana Nº 69 por 1.600.000 pesos. Desde el Ministerio de la Familia se entregaron elementos deportivos al Club Newcom de adultos mayores y el Instituto de Asistencia Social entregó una computadora al centro de jubilados. "SACRIFICIO DE LA GENTE" En la oportunidad Arcioni le manifestó a los beneficiarios que "les quiero expresar de parte del gobernador Mario Das Neves un saludo muy especial porque no pudo estar presente debido a las inclemencias climáticas". Indicó que "me toca presidir este acto de entrega de viviendas que como digo siempre es uno de los actos más lindos y emotivos que hay". "Este tiene un significado especial porque las casas se hicieron con el sacrificio de la gente de Tecka, a través de una administración transparente, honesta, en una localidad pequeña que siempre va para adelante". Además señaló que "estuvimos recorriendo las obras que se están haciendo en su totalidad con fondos provinciales, y además inaugurando tres cuadras de adoquines que se ejecutaron con colaboración de Vialidad provincial y con mano de obra local". "Tuvimos la oportunidad de ver el avance de obra del natatorio municipal, un lugar realmente hermoso, que van a poder disfrutar vecinos de acá y de otras localidades". Arcioni destacó "el crecimiento importante que ha tenido la localidad, gracias al esfuerzo del gobierno provincial con los fondos del bono pero también de los propios vecinos". En ese marco aprovechó la oportunidad para anunciar que "el próximo Telebingo Extraordinario del mes de agosto se realizará en Tecka, con la llegada de espectáculos, la entrega de premios y la ayuda a distintas instituciones a través de la acción social que siempre se brinda desde Lotería". AGRADECIMIENTO Por su parte el intendente de Tecka, Jorge Seitune, señaló que "realmente es un momento muy grato para nosotros hoy estar entregando estas viviendas, una obra que tiene un significado mayor que las otras, porque se construyeron con el esfuerzo de todos nosotros, del municipio y de los beneficiarios". "Esto es solo el inicio, porque tenemos que seguir trabajando así, para seguir brindando soluciones habitacionales", recalcó. En ese sentido agradeció al "Instituto Provincial de la Vivienda por el aporte de más de un millón de pesos para ejecutar obras de servicios para un sector de nuestra localidad". También detalló que "estuvimos inaugurando 3 cuadras de adoquines gracias al aporte que nos dio Vialidad provincial que siempre que estamos presentando proyecto los aprueban, y podemos seguir logrando pavimentar cada vez más arterias de la localidad". Por eso el intendente agradeció al "gobierno provincial por el permanente acompañamiento a nuestra gestión" y agregó que "hoy también pudimos junto al vicegobernador recorrer las distintas obras que estamos llevando a cabo a través del bono provincial, que nos va a permitir crecer como comunidad y darle trabajo a nuestra gente teniendo un ingreso digno". PAVIMENTO Y RECORRIDA DE OBRA Antes de presidir el acto de entrega de las 17 viviendas el vicegobernador Mariano Arcioni, acompañado por funcionarios provinciales y el intendente de Tecka, dejó inauguradas tres cuadras de adoquines. Las mismas fueron ejecutadas por los propios vecinos, generando mano de obra local, a través de un aporte de adoquines que efectuó la Administración de Vialidad Provincial. También recorrió la obra del Natatorio Municipal de la localidad, que posee dos piletas, una para niños y otra para adultos, además de vestuarios, sanitarios y todas las instalaciones necesarias para desarrollar diversas actividades. Se trata de una obra de relevancia que no solo beneficiará a los vecinos de Tecka, sino también de localidades aledañas