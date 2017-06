Comodoro Rivadavia: Das Neves insistió en la necesidad de "transparentar" el destino del aporte de los 100 millones de provincia. Escrito por Diario El gobernador Mario Das Neves se volvió a referir este miércoles al aporte que efectuó el gobierno provincial por 100 millones de pesos a Comodoro Rivadavia e insistió en la importancia de "transparentar" el destino de esos fondos. Lo recalcó hoy desde la ciudad petrolera, al efectuar una conferencia de prensa, luego de dejar inauguradas las escuelas Nº1 91 y Nº 493. Indicó que "nosotros lo que dijimos es muy simple. Tienen un aporte de 100 millones en 5 cuotas de 20 millones, que se logró a través de una ley que la sancionó la Legislatura de común acuerdo, y lleva la firma de todos los diputados de todas las bancadas, la sacamos y entregamos los 20 millones de pesos" y por eso "no se puede entregar un subsidio a cada uno sin que la gente sepa quiénes son los que recibieron este beneficio". "Eso es por una cuestión de transparencia", afirmó el mandatario agregando que "que cuesta tanto hacer un acto como este y mostrar quiénes reciben el subsidio". Señaló que algo similar se realiza "cuando entregamos viviendas que se a conocer la lista de adjudicatarios a través de los medios para que todo el mundo vea a quién le toca, porque acá ha habido gente, durante años, que se llevó dos o tres viviendas del FONAVI que ahora las alquila". 