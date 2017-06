Los créditos otorgados por el Banco del Chubut en el marco de la emergencia climática de Comodoro Rivadavia registraron un importante nivel de adhesión especialmente en la línea de asistencia por hasta 100 mil pesos. Así lo informó el vicepresidente de la entidad, Pablo Das Neves, en el marco del agasajo que la institución realizó este 7 de Junio a los periodistas que habitualmente dan cobertura a las actividades y novedades que surgen desde la banca pública. Luego de agradecer en su día a “todos los que nos acompañan día a día en las novedades institucionales y nos ayudan a difundir día a día nuestros productos y servicios bancarios”, Das Neves señaló que la primera mitad del año finaliza con “muy buenos resultados” para el Banco del Chubut, teniendo en cuenta que fue un año complicado para toda la provincia en virtud de lo sucedido en Comodoro Rivadavia y en la zona del valle. En este sentido manifestó que las líneas de financiamiento especiales de emergencia que se lanzaron por la crisis que afectó a Comodoro Rivadavia tuvieron muy buena recepción por parte de los vecinos. Cabe recordar que se trata de créditos con tasa subsidiada y período de gracia extendido, con la finalidad de que las personas afectadas puedan recuperarse en un plazo adecuado. “Se colocaron 73 millones de pesos solamente en la línea de asistencia de hasta 100 mil pesos, lo que representa un porcentaje importante de los montos que asignamos para esta emergencia. Esto nos pone bien porque fue nuestra manera de aportar nuestro granito de arena ante la situación que atravesaba la ciudad” expresó. FINANCIACIÓN CON PATAGONIA 365 Por otra parte, el vicepresidente remarcó que en el aspecto comercial el Directorio decidió apostar fuertemente sosteniendo promociones de financiación sin interés. “Vamos a renovarlos convenios de Patagonia 365 hasta el 31 de diciembre para continuar con 6, 12 y 18 cuotas sin interés y estamos lanzando también una promoción por el Día del Padre” anticipó. Esta promoción tendrá vigencia desde el 8 al 18 de Junio y permitirá acceder a productos del rubro con un 10 % de descuento, además de ser financiados en hasta 6 cuotas sin interés. 20 NUEVOS CAJEROS Asimismo Das Neves adelantó que próximamente se realizará la convocatoria a una licitación para adquirir 20 nuevos cajeros automáticos y anunció que además, en los próximos días, se realizará la instalación de 3 cajeros más. “Estas inversiones son para extender pero también para renovar parte del parque de cajeros que tiene nuestra red” explicó. Si bien todavía no está definido en qué lugares serán instalados estos nuevos equipos, señaló que este año se están instalando cajeros en comunas rurales: “Es una nueva modalidad que es parte de la responsabilidad social que tiene la entidad. Sabemos que la banca privada no llega a esas localidades porque no les resulta rentable, pero nosotros tenemos un fuerte compromiso con la ciudadanía para ofrecerle nuestros servicios y productos a la ciudadanía, por lo que también seguimos trabajando con la Banca Móvil” subrayó. CONTEXTO Y OBJETIVOS Finalmente, ante la consulta de cuál es la situación del Banco en medio de un contexto en el que se observan ajustes por parte de las entidades bancarias privadas, Das Neves señaló que para la banca pública atravesar este escenario “es una responsabilidad desde el punto de vista de la administración, nos obliga a ser muy cuidadosos, a analizar permanentemente los costos y a hacer un fuerte control de gestión del Banco, para que sea un banco rentable, con buenos resultados”. Esta metodología se vio reflejada “en el resultado de la auditoría anual que realiza el Banco Central y que emite una calificación determinada, porque nos ha dado una muy buena categoría”. “Nosotros no podemos revelar los detalles por cuestiones vinculadas a la confidencialidad, pero podemos decir que hemos tenido una mejora que representa que hoy el Banco tiene la mejor calificación de su historia. Eso creo que es importante porque muestra una administración seria, responsable y sin dejar de lado que somos el agente financiero de la provincia” concluyó.