Comodoro Rivadavia: Das Neves exigirá que se haga público el listado de los beneficiarios del aporte de 100 millones. Escrito por Diario El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, se refirió al destino que se le dará al aporte que efectuó el gobierno provincial a Comodoro Rivadavia y sostuvo que “vamos a exigir que se haga público el listado de los beneficiarios”. Al respecto recordó que durante el temporal que azotó la ciudad petrolera “nosotros lo que establecimos de entrada fue buscar un ordenamiento, Nación, Provincia y municipio, ante una catástrofe de ese tipo y así lo fuimos haciendo”. Por eso “de común acuerdo y conversando con diputados del FPV, no todos, sino los más interesados, en especial los de Comodoro Rivadavia, logramos con un esfuerzo tremendo, porque las finanzas de la provincia están complicadas, un aporte de 100 millones de pesos a pagar en 5 cuotas de 20 millones”. “Ayer me enteré que esa cuota de 20 millones de pesos la va a manejar una persona entregando subsidios individuales”, detalló. Por eso “nosotros lo que le vamos a exigir a Comodoro Rivadavia es el listado de beneficiarios, y lo vamos a hacer público en los diarios y que se haga también un acto público para cuando se entregue”. El mandatario señaló que “queremos verle la cara a quienes les entregan para que no haya ningún vivo haciendo negocios con esto”. “Nosotros confiamos en el uso correcto de los fondos, pero si los 100 millones de pesos los va a manejar el secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Comodoro mediante subsidios individuales, nosotros vamos a exigir hacer público al listado de los vecinos beneficiarios”, afirmó. “Las cosas hay que hacerlas bien porque la plata cuesta conseguirla y 100 millones de pesos es mucha plata”, concluyó Das Neves.