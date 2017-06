Das Neves firmó acuerdo para la construcción de 8 viviendas para Guardafaunas. Escrito por Diario La misma comprende viviendas destinadas para el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas de Península Valdés, Punta León, Lago Baggilt, Cabo dos Bahías, Piedra Parada y Los Altares, que demandarán una inversiones de 11 millones de pesos. El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, presidió este mediodía en la Sala de Situación de Casa de Gobierno la firma del convenio marco para la construcción de 8 viviendas destinadas a Guardafaunas de toda la provincia, que demandarán una inversión de 11 millones de pesos. Del acto también participaron el ministro de Turismo, Herman Müller; el presidente del IPV, Martin Bortagaray; diputados provinciales; distintos funcionarios del Poder Ejecutivo; además de los intendentes de Gualjaina, Marcelo Limarieri; de Puerto Pirámides, Javier Roldan; el presidente de la comuna rural de los Altares, Mario Oviedo; los representantes de ENTRETUR, Leonardo Gaffet, Miguel Ramos y Walter March. También asistieron los guardafaunas Ricardo Bubas, Raúl Creton, Marcelo Franco, Isabel Peinecura, Juan Mior, Verónica Martínez, Santiago Sosa, Juan Peretti, Matías Tricase, Albarino Neira y Gustavo Maldonado. Al respecto, el mandatario provincial manifestó que "lo que estamos firmando hoy es un hecho por demás auspicioso, porque tiene que ver con los recursos humanos con los que cuenta la provincia, como son los guardafaunas o los brigadistas que no están en la tapa de los diarios pero que son parte fundamental para sostener todas nuestras riquezas". MAS CALIDAD DE VIDA En el mismo sentido, Das Neves expresó que "por todo esto vamos a seguir invirtiendo en más calidad de vida para ellos porque se lo merecen, pero además porque todos sabemos que debemos jerarquizar las áreas protegidas porque los turistas nos siguen eligiendo". "Lo que vengo diciendo se puede ver reflejado con el fenómeno de Piedra Parada, en el cual creemos que ese lugar en un tiempo no muy lejano, vamos a tener que apuntalarlo con dinero y recursos, similar al centro que está ubicado en Punta Tombo", enfatizó el gobernador. SITUACION PROVINCIAL Por su parte, el ministro de Turismo, Herman Müller, recordó que "cuando asumimos en esta gestión nos encontramos con una situación compleja en las distintas Áreas Protegidas de Chubut, las cuales son nuestra esencia y corazón, lo que nos distingue como provincia, por la riqueza que tienen". CONSERVACION DEL PATRIMONIO "A partir de allí comenzamos con un trabajo fuerte de revindicar distintos lugares, porque las condiciones eran lamentables, por eso, las viviendas son fundamentales para los guardafaunas que hacen patria en cada uno de estos lugares, acompañando una política de estado que se mantiene en el tiempo que es la conservación del patrimonio", explicó el funcionario. HITO HISTÓRICO Por último, el guardafauna Roberto Bubas agradeció "el gran esfuerzo de todos ustedes por el reconocimiento a nuestra labor, que ocurre en puntos alejados de nuestra geografía, que nos ha ayudado a curtirnos por estar a veces abandonados, por eso esto viene a marcar un hito importantísimo en el trabajo que realizamos a diario". "En el año 2003, el gobernador Das Neves nos instaló zepelines en la reserva, el cual nos permitió elevar nuestra calidad de vida porque no disponíamos de calefacción, ni agua caliente, en nuestro lugares de trabajo, y esta última marca también un quiebre histórico, porque las áreas protegidas necesitan cada vez de más guardafaunas", finalizó Bubas. LA FIRMA La forma del convenio marco para la obra construcción de 8 viviendas para Guardafaunas de la provincia se dio entre el gobernador Das Neves, el ministro de Turismo, Herman Müller, y el presidente del IPV, Martin Bortagaray, buscando garantizar el desarrollo del turismo y la conservación de todas las áreas que lo componen. La misma comprende viviendas destinadas para el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas de Península Valdés, unidad operativa "El Desempeño" con 2 unidades; de Punta León con 1 unidad; Lago Baggilt 1 unidad; Cabo Dos Bahías con 1 unidad; Piedra Parada con 2 unidades y Los Altares con 1 unidad, que demandará una inversión de 11 millones de pesos.