Ambiente interviene en derrame petrolero denunciado por vecinos en Caleta Córdova.

Ante una denuncia formulada por vecinos de Caleta Córdova, los Ministerios de Ambiente e Hidrocarburos de la Provincia y en coordinación con la cartera ambiental municipal, se hicieron presentes para intervenir y constatar las tareas de remediación correspondientes. Al mismo tiempo a la par de las actuaciones de la Justicia Federal se procederá a instar la vía administrativa correspondiente a fin de determinar la responsabilidad del derrame. Tras un encuentro con integrantes de la Asociación Vecinal, el ministro de Ambiente del Chubut, Ignacio Agulleiro explicó que la situación se encuentra “controlada” y en proceso de investigación. “Queremos llevar tranquilidad porque ya se están ejecutando los procedimientos correspondientes para minimizar el impacto ambiental y determinar la responsabilidad del mismo”. “Está trabajando la Justicia, junto al Ministerio y Prefectura para determinar quién es el responsable de esto. Tenemos una denuncia ambiental de una empresa que manifestó tener una pérdida de 3 metros cúbicos producto de las precipitaciones y del evento climático, se han tomado muestras, tanto en el mar como en la zona costera, para determinar el origen del hidrocarburo”, dijo. En el lugar se realizarán nuevos avistajes aéreos para evaluar la necesidad de un procedimiento aislante en el mar hasta tanto se expide la Justicia. Agulleiro quien destacó y alentó el interés de los vecinos en denunciar la situación mantuvo además un encuentro con empresas petroleras para coordinar un procedimiento de puesta en marcha de los pozos. “Antes de la tormenta les exigimos parar la producción para evitar que en la emergencia ocurrieran eventos como el de Caleta Córdova. De no haber mediado ésta medida el impacto hubiera sido mucho mayor”. En esa instancia, el ministro de Ambiente destacó la operativa para reactivar la producción en los yacimientos resguardando las condiciones de seguridad para minimizar cualquier riesgo de derrame. “Fue un episodio climático de tanta envergadura que nos hace advertir sobre nuevas contingencias ambientales”. Por último Ignacio Agulleiro planteó el compromiso para informar de eventuales contingencias para remediar, intervenir e identificar rápidamente a quienes sean responsables. RECOLECCION DE MARISCOS El funcionario provincial recomendó a la población no recolectar mariscos, ni productos pesqueros en la zona de Comodoro Rivadavia. “Dado el evento climatológico no se puede asegurar la seguridad alimentaria de los mismos. Sugerimos consumir productos adquiridos en pescaderías y comercios habilitados. Deben abstenerse de recolectar por cuenta propia productos del litoral marino porque no se puede garantizar que sean aptos para el consumo”, finalizó.