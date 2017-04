Das Neves: “Hay que terminar con el proyecto ejecutivo del aterrazamiento del Chenque porque no está hecho”. Escrito por Diario “Hay que terminar con el proyecto ejecutivo del aterrazamiento del Chenque porque no está hecho”, precisó hoy el gobernador Mario Das Neves en el marco de una conferencia de prensa en la Casa de Gobienro en la que detalló que “hicieron el aterrazamiento Sur que da al centro de la ciudad y esa parte no tuvo problemas de lodo”, en cambio “las otras zonas sí tuvieron inconvenientes”. Dijo Das Neves que el aterrazamiento “es una obra central por las características de terreno que tiene Comodoro Rivadavia” y agregó: “no hay un proyecto ejecutivo de la obra y nosotros estamos diciendo que lo hagan porque esa obra hay que hacerla”. Reclamo a empresarios de la construcción Además, el gobernador indicó que “las obras de cloacas también hay que terminarlas” y reclamó que “los grandes empresarios de la construcción se pongan a trabajar para terminar las cloacas en el barrio Mosconi. Eso también se llama solidaridad”.