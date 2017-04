Derivar los 29 millones de pesos destinado a los anestesistas para el HCR

LA FUNDACIÓN FUSSO SOLICITA QUE SE ANULE LA LA Res. 018/17, y LOS $29.403.175 DESTINADOS A LOS ANESTESISTAS SEAN DERIVADOS AL HOSPITAL DE COMODORO RIVADAVIA. La Fundación FUSSO solicita al Gobernador Mario Das Neves que los $29.403.175 que tiene dispuesto pagar a los anestesistas en los 9 meses que restan del año, se destine para la compra de medicamentos e insumos esenciales para el hospital Regional de Comodoro Rivadavia. (HRCR). Es así que en los 9 meses que restan del año 2017, 28 anestesistas que trabajan en hospitales públicos de nuestra provincia cobrarán, además de sus abultados sueldos que rondan los $55.000 mensuales, un plus también mensual, que va desde los $97.020 a $149.940, dependiendo del lugar de trabajo y mes del año, por asignaciones especiales autorizadas por el Gobernador Mario Das Neves mediante la tan cuestionada Res. 018/2017. En dicha resolución se expresa que se otorgará un plus a los 9 anestesistas que prestan servicios en Comodoro Rivadavia, que irá en progresivo aumento desde los $123.480, que cobrarán durante los 4 primeros meses del año en curso, luego $136.710, los 4 meses siguientes, hasta llegar a $149.940 en los últimos 4 meses. Los 19 especialistas restantes que prestan servicios en otros hospitales de la provincia cobran por mes respectivamente $97.020; $107.415 y $117.810 en primero, segundo y tercer cuatrimestre de este año. No hay explicación alguna que justifique el plus otorgado a los anestesistas ya que su trabajo es tan esforzado y digno como el que desarrollan otros especialistas como pediatras, clínicos, generalistas, etc., o profesionales de la salud de otras ramas como bioquímicos, odontólogos, enfermeros, etc. En momentos en que se está pidiendo solidaridad a la población, desde la Fundación FUSSO le pedimos al señor gobernador que anule la Res. 018/2017, (medida vergonzosa y ridícula que se dispuso por presión de la Sociedad de Anestesiología) y vuelque los casi 29 millones y medios de pesos para comprar medicamentos e insumos esenciales y destinarlos al HRCR. Dr. Fernando Urbano. Médico pediatra y sanitarista. Presidente Fundación FUSSO.