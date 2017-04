Reconstrucción de Comodoro Rivadavia. Escrito por Diario Carlos Linares, el Intendente de Comodoro Rivadavia viene hablando, del día después, y de la urgente, imprescindible, imperativa reconstrucción de la devastada ciudad, y de acompañar la recuperación de miles de familias que han perdido todo. Esta catástrofe, es una de las primeras pruebas que le toca vivir a la Ciudad de Comodoro Rivadavia en particular, y es sin lugar a dudas una consecuencia más del cambio climático global. Por ese fenómeno en el planeta hoy es necesario evaluar y repensar las ciudades tanto en las nuevas urbanizaciones como en la reconstrucción y readecuación de las existentes. En Octubre del año pasado se realizó en Ecuador, el encuentro ONU Habitat III. Es importante en estas horas donde se comienza la que será una muy larga tarea de reconstrucción, que se tenga en cuenta la denominada Nueva Agenda Urbana, y se analicen y mejor aún que una vez pasado el primer tiempo de restauraciones imprescindibles, que se acaten las recomendaciones contenidas en la Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos. El Presidente del Consejo Nacional de la Vivienda, Profesor Marcelo Sampablo, que fue uno de los 36 mil participantes de ONU Habitat III, plantea la responsabilidad de trabajar en pos de resolver uno de los temas más importantes de la sociedad, el déficit de vivienda, ya sea cualitativo o cuantitativo, y que afecta a un gran número de ciudadanos. Era oficialmente reconocido que en Comodoro Rivadavia había más de 3.000 asentamientos. El padrón de inscriptos del IPV en esa ciudad supera los doce mil vecinos que esperan una vivienda. Hay en la ciudad petrolera un déficit que no ha parado de crecer, a pesar de los esfuerzos y de las políticas que se han aplicado a lo largo del tiempo. El déficit de vivienda no es simplemente la falta de ella o lo inadecuado de la misma sino mucho más; es marginalidad, violencia, pobreza, tristeza. Dice quién es actualmente el Presidente del Consejo Nacional de la Vivienda: “Ahora bien, el déficit está y su solución no puede ser aplicar más de lo mismo. No es cambiando el nombre de un programa que va a aparecer la solución, ni modificando un instructivo, ni georreferenciando obras…” La reconstrucción de Comodoro Rivadavia, debe contemplar la reubicación de gran cantidad de familias. El cambio debe ser muy profundo. Para poder hacerlo se deberá contar con enormes sumas de dinero del presupuesto nacional, del provincial y municipal. Esta “desgracia” obliga entre otras cosas a recordar que en esa ciudad hay unos 2.500 pozos petroleros sellados de maneras dudosas y con un riesgo latente. Un pasivo ambiental multimillonario del que muy pocos se animan a hablar pero que está, que es real, y puede originar situaciones muy graves. Volviendo al déficit habitacional de Comodoro Rivadavia. Va a seguir creciendo; entonces hay que trabajar otras alternativas, las 381 viviendas programadas por el IPV Chubut para este año 2017 en esa ciudad, es casi una burla ante tamaña demanda de más de doce mil postulantes. La provincia no tiene dinero para poder satisfacer a los 35.000 postulantes a una vivienda anotados en la actualidad en el IPV Chubut. Para poder desarrollar una política habitacional intensa el fondeo tiene que salir de entidades financieras y organismos internacionales, con empresas dispuestas a asumir riesgos de inversión en soluciones habitacionales destinadas a los sectores afectados. Tomando palabras del Prof. Marcelo Sampablo: “Si al déficit sumamos el cambio climático, tenemos que pensar que el urbanismo es mucho más que ubicar bien un barrio, conectarlo a la red vial existente, con medios de transporte, hacer la escuela, la plaza, la comisaría, el centro de salud, etcétera. Hoy es necesario evaluar y repensar las ciudades tanto en las nuevas urbanizaciones como en la readecuación de las existentes, si no el concepto de resiliencia va a ser sólo una palabra de moda”. Escribió el Presidente del Consejo Nacional de la Vivienda, en la Revista N° 50 del CNV: “Tuve el altísimo honor de participar de ONU-Habitat III, siendo parte de la delegación argentina; llegó el momento de tener en cuenta sistemas constructivos que prioricen el ahorro energético y trabajar las ciudades para hacerlas inclusivas, mejorando las condiciones de vida de los sectores más marginados, lo cual es una deuda de nuestro país y de toda Latinoamérica. Hay que lograr que la Nueva Agenda Urbana no sea más que palabras y que quienes ocupen nuestros lugares dentro de diez o veinte años no tengan un desafío tan grande como el que tenemos nosotros. El Estado tiene que: Destinar fondos para construir y mejorar viviendas subsidiando a los quintiles más bajos, interviniendo también en mejorar el hábitat de los miles de asentamientos en los que la pobreza y la marginalidad se manifiestan en todas sus formas. Generar lotes con servicios destinados a los quintiles medios, de manera que, ya sea por esfuerzo propio o a través de créditos hipotecarios subvencionados parcialmente, puedan construir sus viviendas. Crear políticas tributarias y financieras, de manera de incentivar a empresas y entidades financieras para financiar desarrollos inmobiliarios y crediticios para la clase media y que el porcentaje de créditos hipotecarios sea digno de un país que pone el eje en el problema habitacional; no como hasta ahora, donde el negocio bancario pasa sólo por el crédito al consumo. Desarrollar políticas de trabajo mancomunado en los tres niveles del Estado. Lograr mesas de trabajo donde converjan los intereses estatales, empresariales, financieros y de organizaciones sociales. Claro que es un trabajo enorme el que tenemos por delante, pero hay algo importante: somos nosotros quienes debemos hacerlo, y creo que están dadas las condiciones. Desde mi punto de vista, dice Sampablo, “Tenemos que lograr cambiar la tendencia creciente del déficit y no podemos responsabilizar a nadie más que a nosotros. Hay que involucrar al Poder Legislativo para adecuar normas que permitan que los cambios a implementar, surgidos del consenso y del trabajo mancomunado de la Secretaría de Vivienda y del Consejo, sean una realidad. Es necesario interactuar con organismos internacionales para analizar políticas exitosas y evaluar su aplicación en nuestro país. Tenemos que lograrlo, tiene que ser el objetivo común de todos nosotros. Hay millones de argentinos que merecen nuestro máximo esfuerzo para que el paso por este lugar no implique simplemente discutir el cupo de viviendas por provincia, ni si un trámite administrativo se hace por acá o por allá. Estamos obligados a modificar las políticas habitacionales para que disminuyan los índices de pobreza, de violencia y marginalidad, de narcotráfico, de hacinamiento. Es de esperar que la catástrofe de Comodoro Rivadavia, sea una oportunidad para concretar, para hacer realidad todas las intenciones, los buenos deseos que expresa el Prof. Sampablo y están también en la Nueva Agenda Urbana, en el documento Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos. “En el CNV estamos representando a nuestros Estados provinciales en una mesa federal con el Gobierno nacional. Debemos encontrar el camino común que nos lleve al éxito; éxito que no va a ser nuestro, sino de quienes en el futuro puedan vivir mejor y ser más felices”, concluye Marcelo Sampablo. Presidente del Consejo Nacional de la Vivienda. Presidente de ADUS/IPVU Neuquén.