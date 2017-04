Temporal en Comodoro: Das Neves pedirá a Nación financiamiento para cuatro obras centrales y destacó la solidaridad de la gente. Escrito por Diario Sostuvo que serán “obras que tienen un impacto presupuestario fuerte”. También recalcó el trabajo realizado por el Comité de Emergencia y llevó “tranquilidad a los vecinos” porque las tareas de intervención y asistencia van a continuar. El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, recorrió en horas de la mañana en Comodoro Rivadavia las zonas afectadas por el intenso temporal de lluvia desatado en las últimas jornadas, evaluó las tareas de asistencia e intervención realizadas y adelantó que solicitará al gobierno nacional "financiamiento para cuatro obras centrales". Luego de la recorrida por la ciudad, Das Neves brindó junto al intendente local Carlos Linares una conferencia de prensa con el fin de detallar el trabajo efectuado por el Comité de Emergencia y cómo continuarán las tareas de asistencia ante los inconvenientes que ocasionaron las fuertes precipitaciones. En ese marco sostuvo que le solicitará al gobierno nacional “financiamiento para cuatro obras centrales”. Además valoró la “solidaridad de la gente”, que se ofreció para ayudar a las familias que fueron afectadas. También recorrió zonas afectadas por el fuerte temporal en el sector de Avenida Quintana y Ruta Nacional Nº 3 y dialogó con vecinos de varios barrios afectados. Desde el municipio mantuvo contacto con la prensa luego de encabezar una reunión con representantes del Comité de Emergencia que se encuentran trabajando en la ciudad desde el miércoles; el vicegobernador Mariano Arcioni, los ministros de la Familia, Leticia Huichaqueo; de Gobierno, Pablo Durán, el intendente Linares y funcionarios provinciales y municipales. En la ocasión Das Neves destacó el “importante trabajo llevado a cabo por el Comité de Emergencia” en la ciudad, la asistencia a las familias, las intervenciones realizadas en los barrios, y las tareas coordinadas con el municipio. Señaló además que “esto es producto de la naturaleza” pero afirmó que ahora “hay que actuar rápidamente y ayudar a la gente”. También se refirió a la situación de otros lugares de la provincia y aseveró que “después de Comodoro Rivadavia, la zona más afectada por el temporal en la provincia es la de Gualjaina, Cañadón Seco camino a Fofo Cahuel y Piedra Parada”. TRABAJO CONJUNTO Durante la conferencia el mandatario sostuvo que “estamos junto al municipio, y junto a Nación trabajando de forma conjunta”. Sobre la reunión del Comité de Emergencia, detalló el mandatario que “estuvimos coordinando trabajos, cada uno de acá sale con una tarea determinada. La mayoría continuar lo que está haciendo porque lo está haciendo muy bien y seguimos pidiendo la colaboración de los medios para llevar tranquilidad a la gente”. “Esto pasa, lamentablemente está pasando en muchos lugares del país, es una cuestión climática muy dura. Me hablaban de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, pero nosotros somos chubutenses y la ciudad de Comodoro Rivadavia es la más grande que tenemos y hay destrozos ocasionados por 286 milímetros que hay que encararlo a fondo y para eso estamos”, afirmó. CUATRO OBRAS DE NACIÓN Se refirió a las cuatro obras necesarias que se demandará ante Nación y puntualizó que “tienen que ver con terminar el aterrazamiento del Chenque porque, según lo que han dicho los que saben, en los lugares que está terminado ha funcionado bien, con lo cual lamentamos que la prueba sea a partir de esta situación, pero si ha funcionado bien con la cantidad de agua caída, quiere decir que lo que corresponde es agilizar los trámites con la empresa y con los que tienen que pagarla para terminar la obra”. “Después son tres pluviales necesarios, lo que nos deja en claro que son cuatro obras fundamentales, pero no quiere decir que no haya más obras por hacer”, sostuvo el gobernador. Indicó que “nosotros vamos a ir por esas porque son obras de un impacto presupuestario importante y queremos hacer un solo pedido para que tengamos una respuesta contundente”. RECONSTRUIR Con respecto a las pérdidas que sufrió la ciudad, Das Neves expresó que “podemos ponerle cualquier número de millones de pesos, pero sería una irresponsabilidad poner un número”. “Hay que reconstruir las viviendas porque hay muchas que están destrozadas, cuando se termine la lluvia habrá que reconstruir, ahí es cuando vamos a tener que actuar con rapidez y también obviamente con la paciencia, que es mucho pedírselo a la gente, pero esto es producto de la naturaleza”, manifestó. Sobre la cantidad de evacuados en la ciudad petrolera indicó que “eso varía, ayer terminamos con más de 800, pero a medida que se van solucionando los problemas pueden bajar, como también puede subir, ojalá que siempre bajen. Cuando los números de evacuados bajan quiere decir que la cosa se va recomponiendo, porque la gente quiere volver a su casa, porque sabe que tiene que hacerlo para volver a reparar los daños”. Das Neves también señaló que “en Madryn cayeron 40 milímetros en dos horas, pero se superó rápidamente. Están con buen clima, en Trelew también”. Y detalló que “la zona más conflictiva que tenemos en estos momentos es la de Gualjaina, Cañadón Seco camino a Fofo Cahuel y Piedra Parada que tenemos cuatro o cinco familias aisladas, que las tenemos detectadas, y hoy iban los equipos a rescatarlos”. ESTADO DE LAS RUTAS “En las rutas está Vialidad Nacional y Vialidad Provincial trabajando, la información válida es la que ellos trasmiten, porque son los encargados de decir qué rutas están abiertas”. Detalló que “hay rutas que se cierran a determinada hora por lo menos estos días, y por eso hay que estar atentos para que la gente no se mande y se encuentre con la ruta cerrada”. “Ellos están con las noticias al día y fresca de cómo están las rutas”, dijo sobre Validad Nacional y Provincial