Defensa Civil y otros organismos provinciales asisten a pobladores de la Meseta afectados por temporal. Escrito por Diario El gobernador Das Neves está en permanente contacto con los intendentes de las comunas afectadas. En el marco del Comité de Emergencia constituido en el municipio de Gualjaina, distintos organismos provinciales coordinados por Defensa Civil junto a fuerzas de seguridad, trabajan para asistir a familias de esa localidad, otras comunas y parajes de la Meseta que se vieron afectadas por el intenso temporal registrado entre el miércoles y jueves que produjo roturas de rutas y caminos vecinales con el consiguiente aislamientos de pobladores. En este marco es que el gobernador Mario Das Neves ha venido manteniendo permanentes contactos con los intendentes de las comunas afectadas, entre ellos con el jefe comunal de Gualjaina, Marcelo Limarieri. El director general de Defensa Civil de la provincia, Jorge Bonansea en contacto con la prensa de la zona cordillerana dijo que la situación en la zona de la Meseta Central afectada por el temporal “sigue siendo bastante compleja”, al tiempo que señaló que “lo más crítico es la situación de familias aisladas por cortes de rutas y caminos vecinales, aunque es bueno marcar que no hubo que lamentar víctimas ni situaciones de extrema gravedad”. Informó que se está buscando asistir a unas 50 familias, de las cuales 17 se encuentran aisladas por el corte de camino y se ubican en la zona de Cañadón Grande. Indicó Bonansea que el jueves Defensa Civil pudo hacer un sobrevuelo en la zona con el apoyo de un helicóptero de Gendarmería y otra nave del Plan Nacional de Manejo del Fuego, “planificando la asistencia inmediata que hay que hacer pero también viendo cómo se puede con Vialidad Provincial reconstruir los caminos dañados”. En este sentido, consideró que debido a que existe una carga importante de agua y barro sobre los caminos “deberemos esperar tres o cuatro días al menos para empezar los trabajos de reconstrucción, siempre y cuando no vuelva a llover”. TRABAJO CONJUNTO DE DISTINTOS ORGANISMOS También destacó el jefe de Defensa Civil el aporte que hace la Dirección de Pesca Continental de la provincia “que ha dispuesto de hombres y móviles para trabajar en esta emergencia, como así también otros organismos para lograr con motos, cuatriciclos y vehículos 4x4 llegar a las familias afectadas y que se encuentran aisladas. Queremos lograr una asistencia rápida y efectiva sobre todo porque tenemos a personas de avanzada edad y niños entre estas familias afectadas”. Sobre la situación en Gualjaina, explicó Bonansea que ese municipio tiene 17 parajes a su cargo y es una de las comunas más grandes en la provincia en cuanto a territorio. “Los parajes más afectados son Cañadón Grande y El Mirador” informó. Por otro lado, precisó que se buscará unir la zona de Paso del Sapo y Cerro Cóndor que hasta el momento están aisladas por la rotura del camino. “Una vez que podamos transitar con vehículo 4x4 podremos llegar a pobladores que viven en sitios muy alejados, en donde no existe la comunicación por lo que ignoramos en qué situación se encuentran”. En referencia al número de familias afectadas, expresó el jefe de Defensa Civil que hasta este viernes hay 30 familias de Gualjaina y unas 17 familias en Cañadón Grande, algunas en situación de aislamiento. “En particular se está trabajando sobre el paradero de una persona mayor que vive en Cerro Negro ya que hasta el momento no se pudo acceder al lugar donde vive” explicó. POBLACION DISPERSA Y SIN COMUNICACION Precisamente haciendo comparación con lo sucedido en Comodoro Rivadavia, Bonansea dijo que si bien en la ciudad petrolera la población afectada es mayor y el fenómeno es de mayor magnitud, “acá en la Meseta tenemos un grupo importante de familias dispersas, viviendo en zona rural, alejadas unas de otras, sin telefonía u otro medio de comunicación y a su vez aisladas por el daño y destrucción de caminos que causó el temporal”. Indicó el funcionario que se conformó un Comité de Emergencia en el municipio de Gualjaina presidido por el intendente Marcelo Limarieri e integrado por distintos organismos de la provincia y fuerzas de seguridad, “trabajando de manera coordinada para dar respuesta y solución a la población en esta emergencia. Si las condiciones meteorológicas se mantienen estables podremos llegar con la asistencia y trabajar con el restablecimiento de los caminos” terminó diciendo el jefe de Defensa Civil.