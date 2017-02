Das Neves le pidió a Britapaja que “tome una definición y habilite el paso” para la conclusión del acueducto. Escrito por Diario El gobernador dijo que el ENOHSA le comunicó que están los fondos para terminar la obra que garantiza mayor caudal de agua potable para Comodoro, Sarmiento, Rada Tilly y Caleta Olivia. Sin embargo “hay un superficiario que no cierra y es nada más y nada menos que un municipio”. El gobernador Mario Das Neves indicó este jueves que las máximas autoridades del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) le confirmaron ayer que están los fondos para la conclusión del acueducto que permitiría ampliar el caudal de agua potable para las ciudades Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Rada Tilly y Caleta Olivia, en Santa Cruz. El mandatario reveló que si bien ya se puede empezar con la obra de forma inmediata aún resta que el municipio de Sarmiento tome una definición y habilite el paso de un tramo como lo han hecho los otros 26 superficiarios. “En el ENOHSA nos dijeron claramente que está la plata, que quieren terminar la obra de forma inmediata pero hay un superficiario que no cierra y es la intendencia de Sarmiento. No es un privado, es nada más y nada menos que un municipio”, señaló Das Neves desde Buenos Aires previo a iniciar su intensa actividad con funcionarios nacionales. En este sentido le pidió al intendente Ricardo Britapaja que “por favor entienda y respete a los ciudadanos que están teniendo falta de agua y que esto lo solucione en forma inmediata porque ya hemos hablado muchas veces con él, (el ministro de Infraestructura, Alejandro) Pagani lo ha hecho muchas veces y no nos ha dado respuestas”. “El acueducto ya podría estar concluido” Sostuvo que ahora Britapaja está de vacaciones y que “no lo he podido ubicar ni ayer ni hoy”, por lo que le solicitó que “por favor tome una medida telefónicamente o quien esté a cargo de la intendencia”. “Sinceramente que sepa la gente de Comodoro que ya se podría haber concluido, que está la plata, que quieren arreglar este tema rápidamente porque saben de los efectos negativos y sin embargo me extraña que un intendente sureño no entienda y esté pidiendo algo a cambio”. También aclaró que la semana pasada el municipio de Sarmiento “recibió 2,5 millones de pesos en forma directa del Gobierno Nacional”. El gobernador consideró como una barbaridad que “molestemos a la Justicia para decirle a un intendente que habilite el paso del tramo. Si tenemos que ir a la justicia vamos a llegar pero que sepa la gente, porque después van y hablan lindo, pero este tema está sin solución por un problema de vieja data”.