Paralizan la actividad en la administración de YPF y en la base de Km 20.

Se trata de los trabajadores de SP quienes esperan sus indemnizaciones por desvinculación. Desde las 07.30, impiden el ingreso al personal en el barrio Industrial, en la base operativa de Km 20 y en la administración de YPF. Los trabajadores de SP que reclaman su indemnización son 24, seis de ellos afiliados al Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz, lo cual genera la presencia de sus representantes de la vecina provincia. Los mismos cuentan con el respaldo del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral. El vocero de los ex empleados, Jaime Salvatierra, adelantó esta mañana a El Patagónico que "la actividad en la administración de YPF en Km 3 es nula", dado que desde las 07.30 se prohíbe el ingreso. "Nos dividimos en dos frentes, con el apoyo de petroleros de Santa Cruz y Jerárquicos, en la administración de la operadora y en el Industrial no entra nadie". Además, la medida también se replica en la base operativa de YPF de Km 20. El referente de los trabajadores sostuvo que tal como pasó ayer, cuentan con el apoyo que viene desde el gremio de Santa Cruz y el de Petroleros Jerárquicos, además de la mediación y asesoramiento de la secretaría de Trabajo de Chubut. Esta mañana está previsto un nuevo encuentro entre las partes para llegar a un acuerdo desde las 09.30 horas: "ahí veremos si tenemos otro panorama", explicó Salvatierra. Sobre el apoyo del gremio de Santa Cruz, señaló que "nos sentimos más acompañados" y dijo que hoy tienen grandes expectativas: "esperamos que se termine de una vez por todas, que la gente pueda trabajar y nosotros volver a casa, porque ya hace muchos días estamos acá". Los trabajadores firmaron su desvinculación pero quedaron a la deriva cuando la empresa atrasó el pago de las indemnizaciones y los sacó del sistema. Este grupo de 24 no es el primero: en diciembre eran quince los trabajadores, en su mayoría jerárquicos, que acamparon tres semanas en el Industrial hasta que les pagaron.