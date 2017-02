Detuvieron al hijo del subjefe de la Policía de Tierra del Fuego por narcotráfico. Escrito por Diario La causa comenzó el 30 de diciembre pasado. Una denuncia anónima aportó los nombres y apellidos de tres supuestos narcos que manejaban el ingreso de marihuana en Tierra del Fuego para distribuirla en distintas ciudades de la provincia. Un mes de investigación llevó a la Gendarmería Nacional a secuestrar 47 kilos de droga y a detener a uno de los supuestos integrantes de la organización criminal: Franco Torres, de 26 años. Se trata del hijo del subjefe de la Policía de Tierra del Fuego, comisario mayor Ismael Torres, que después de la detención presentó su renuncia. El funcionario policial no tiene ningún tipo de vinculación con la organización criminal investigada, explicaron las fuentes consultadas. La orden fue firmada por el juez federal de Esquel Guido Otranto, que durante la feria judicial subrogó el juzgado federal de Ushuaia. Los 47 kilos de marihuana había llegado a Río Grande en un camión que transportaba encomiendas y que había salido de Buenos Aires. La droga estaba oculta entre parlantes. El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal federal de Ushuaia, Juan Soria. "Una vez que comenzó la causa se ordenaron una serie de intervenciones telefónicas y se pudo determinar que estaba por llegar un cargamento de marihuana", dijo un investigador. El cargamento llegó a Río Grande en un camión de transportes desde Buenos Aires. Una calificada fuente judicial sostuvo que no se trataría del primer cargamento que la banda investigada llevó hasta Tierra del Fuego para distribuir entre vendedores de Río Grande, Ushuaia y otras ciudades . "Suponemos que los demás cargamentos de droga también llegaron vía terrestre camuflados en encomiendas. La investigación todavía no terminó", sostuvo el detective judicial. E jefe de la Policía de Tierra del Fuego, comisario general Nelson Moreyra, confirmó que su segundo "presentó la renuncia al cargo" una vez enterado de las implicancias de lo ocurrido. "Torres es una persona intachable y respondo por él. Esta es una situación que salpica a la fuerza y asumo la responsabilidad", afirmó Moreyra en diálogo con Radio Provincia, según la agencia de noticias Télam.