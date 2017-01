Das Neves entregó aportes a emprendedores y firmó mejoramientos habitacionales para Río Mayo. Escrito por Diario El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, entregó aportes a emprendedores y firmó el contrato con la empresa CD Construcciones S.R.L por un total de 2.598.963,88 pesos para la ejecución de doce mejoramientos habitacionales en Río Mayo. El acto tuvo lugar este martes en Casa de Gobierno en Rawson. Durante su discurso, el mandatario hizo referencia a la importancia de brindar una ayuda económica a familias con iniciativas emprendedoras y señaló con que "este tipo de actos significan la posibilidad y una herramienta para que una familia se pueda desarrollar". A su vez, Das Neves anunció que "vamos a incorporar siete millones de pesos para distintos proyectos que están siendo aprobados". Acompañaron al mandatario provincial en el estrado principal del Salón de los Constituyentes de 1957, el vicegobernador de la provincia, Mariano Arcioni, la ministro de la Familia, Leticia Huichaqueo, el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) Martín Bortagaray, y los intendentes interinos de El Hoyo, Daniel Cárdenas; de Río Mayo, Gustavo Hermida, y el titular del Ejecutivo de Gaiman, Mariano García Aranibar. También estuvieron presentes en el Salón de los Constituyentes otros ministros e integrantes del gabinete provincial, el diputado nacional Sixto Bermejo e integrantes del bloque de diputados provinciales de Chubut Somos Todos. POLÍTICAS INTEGRALES Al hacer uso de la palabra durante el acto, la ministro de la Familia indicó que "estos son aportes que se vienen trabajando desde la Subsecretaría de Políticas Sociales, tienen que ver fundamentalmente con la Economía Social y familiar, se ha trabajado en cada una de las localidades en cuanto a las prioridades, porque nosotros entendemos que las políticas sociales aplicadas por este Ministerio tienen que ver con la promoción y también con la asistencia". Sin embargo, agregó que "entendemos que la asistencia tratada con respeto dignifica, entonces en esa línea es la que estamos, buscamos dignificar a las familias. Puntualmente con este tipo de aportes, buscamos fortalecer el trabajo diario de cada uno de estos emprendedores". "Entendemos que las políticas sociales deben ser integrales, muchas veces el trabajo de nuestra área es un trabajo silencioso, muchas veces no somos tapa de los diarios por situaciones lindas, pero tenemos un fuerte compromiso con las familias chubutenses, de respeto y donde entendemos que se puede trabajar y principalmente dignificar", expresó. Por último, cerró pidiendo paciencia "a las familias que aún no les hemos dado una respuesta y decirles que tenemos más proyectos presentados y lo vamos haciendo en forma conjunta con cada uno de los intendentes y pronto vamos a tener muy buenas noticias porque el Estado es uno solo y debemos cuidarlo y respetarlo". PROYECTOS Posteriormente, una de las beneficiadas, Nélida Raquel Espinosa, habló en nombre de los ocho vecinos que recibieron Aportes No Reintegrables (ANR) y puso de manifiesto que "debo agradecer este aporte recibido, por mí y por las demás personas que han recibido aportes, le doy las gracias porque esto es muy importante. Es una puerta de trabajo que se abre, además haciendo algo que me gusta". APORTES DIRECTOS El total de los aportes entregados este martes contempla la suma de 266.854 pesos y se distribuyeron entre los beneficiados a través de estos ANR fueron Brian Muñoz quien recibió 10.000 pesos para la adquisición de maquinarias para su lavadero de autos en José de San Martín, y la Cooperativa de Trabajo Textil Dolavon recibió 15.000 pesos para la compra de maquinaria textil. Asimismo, Marisa Stopka fue beneficiada con 33.670 para el desarrollo de una peluquería canina en El hoyo, mientras que a Stella Williams se le entregaron 36.500 pesos para el fortalecimiento de su producción de churros en Gaiman. También, Román Nahuelcheo recibió 40.800 pesos para potenciar su proyecto de jardinería y maestranza en la localidad de Gaiman, en tanto Raúl Azocar recibió 41.000 pesos como apoyo para su proyecto de huerta en El Hoyo. En tanto los vecinos de la localidad de Dolavon, Norma Cervera recibió 42.800 pesos para poder aumentar la producción de su panadería y Nélida Espinosa también recibió para su proyecto de panadería y repostería 47.084 pesos. INVERSIÓN SIGNIFICATIVA En cuanto a los mejoramientos habitacionales que se firmaron posteriormente, el intendente interino de Río Mayo puso énfasis en que "una vez más estoy en Rawson agradeciendo al gobernador y a su equipo de trabajo porque estos doce mejoramientos para nuestra localidad son más que importantes". "Este tipo de decisiones demuestran que las políticas de Gobierno son influyentes para todas las localidades de la provincia aún para los que estamos más lejos geográficamente", cerró Gustavo Hermida. DETALLES DE LAS OBRAS Los trabajos en los hogares estarán principalmente abocados a conexiones intradomiciliarias de agua y cloacas, también se realizarán saneamientos de pozos ciegos, se reacondicionarán baños, se construirán dos baños para discapacitados, además se completarán viviendas y habrá mejoramientos de e núcleos secos y dormitorios.