Das Neves: “El 24 de marzo y el 2 de abril no se tocan”

El gobernador Mario Das Neves dijo hará “respetar” las dos fechas en Chubut pese a que el Gobierno Nacional, a través de un DNU, decretó que los feriados iban a ser móviles. “Acá en Chubut las voy a hacer respetar” afirmó contundente. El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, afirmó este viernes que “el 24 de marzo y el 2 de abril no se tocan” y se mostró crítico con la iniciativa del Gobierno Nacional de trasladar esos feriados. “Hay que ser serios, porque no puede ser que corran fechas tan significativas que hacen a la historia de nuestro país, son heridas que no van a cerrar”, expresó el mandatario en el marco de una conferencia de prensa que brindó en la Casa de Gobierno. En relación a lo que está sucediendo respecto al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno Nacional por los feriados móviles, expresó Das Neves que “es la primera vez que veo que en un programa se discute por más de dos horas el tema del 24 de marzo, porque la mayoría de la gente desconoce que pasó”. Aseveró que “es una barbaridad y una equivocación del Gobierno cambiar la fecha del 24 de marzo y la del 2 de abril”, en referencia a mover los feriados, y agregó que “hay cosas mucho más importantes que eso, porque es todo un símbolo, los fueron a buscar, los mataron, los desaparecieron, no se puede cambiar eso”, cuestionó. Dijo Das Neves que “por lo menos, por respeto no se puede estar manoseando según el Gobierno que esté, si la ponemos antes, si la ponemos después o la enganchamos para el fin de semana”, expresó en relación a una fecha determinada. Afirmó también en relación a ambas fechas que “yo acá en Chubut las voy a hacer respetar. El 24 de marzo y el 2 de abril con más razón todavía, porque en Buenos Aires iban al cine y al teatro y acá estábamos con toda la expectativa y el dolor de lo que pasaba”, sostuvo en referencia concreta a lo que fue la Gesta de Malvinas para la región sur del país. “El 24 de marzo y el 2 de abril no se tocan”, afirmó finalmente.