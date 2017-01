Comodoro Rivadavia: Das Neves presidió por más de 100 millones la licitación de la obra que ensanchará la Ruta Nº 39. Escrito por Diario Cuatro empresas respondieron a la convocatoria del Gobierno. El mandatario valoró la cantidad de oferentes “porque acá no hay carterización” dijo en relación a la obra pública. Además subrayó “la transparencia que tenemos en los procesos licitatorios” respecto a otras provincias. El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, presidió este viernes tal como lo había anticipado la apertura de la licitación para ejecutar la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 39 de Comodoro Rivadavia que permitirá el ensanche de la calzada que conecta Diadema con el aeropuerto Mosconi. Junto al mandatario estuvieron en el acto desarrollado en la Casa de Gobierno, el vicegobernador, Mariano Arcioni; los ministros de Coordinación de Gabinete, Alberto Gilardino; de Economía, Pablo Oca y de la Producción, Pablo Mamet; además del secretario de Trabajo, Marcial Paz; el presidente de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), Osvaldo Mairal; legisladores nacionales y la concejal de Comodoro Rivadavia, Norma Contreras, entre otros. La Ruta Provincial Nº 39 tiene su origen en la Ruta Nº 3 en la proximidad de los barrios Ciudadela y Próspero Palazzo de Comodoro Rivadavia, se une con la ruta Nacional Nº 26 en la zona de Pampa del Castillo y continúa su recorrido hasta el límite con la provincia de Santa Cruz. Para ejecutar los trabajos en la ruta el presupuesto oficial que se fijó fue de 107.837.408,31 pesos. PLANIFICACIÓN Al hablar en el acto, en el que se presentaron cuatro empresas interesadas en realizar la obra, el gobernador Mario Das Neves agradeció en primer término “a toda la gente que ha venido” y manifestó que “la verdad es que estamos muy felices. Esto estaba dentro de nuestra planificación”, afirmó. Dijo además que “en un año de crisis y sabiendo el impacto presupuestario que tienen todas las obras viales, que esta sea la licitación número 11 de Vialidad Provincial es muy importante, eso marca la fuerza y las ganas”, subrayó. Indicó además que “la planificación surge a partir del aporte que haga el ciudadano, de las necesidades y de los problemas que ve y en eso nosotros estamos atentos”. En otro orden recalcó “la transparencia que tenemos en los procesos licitatorios. No sé en cuántas provincias las licitaciones se pasan por televisión: en ninguna provincia” reflexionó y agregó que “acá se abren todas”. Luego remarcó que “acá se presentaron cuatro ofertas, porque acá no hay carterización, así que esto es muy importante”, concluyó el gobernador. CUATRO OFERTAS Para la ejecución de la obra se presentaron cuatro empresas. En primer lugar, Contreras Hermanos S.A realizó una propuesta económica de 138.902.357,90 pesos; en tanto que CPC Ingeniería e Infraestructura S.A. ofertó 127.672.648,77 de pesos. La tercera propuesta abierta fue la de la firma Choel S.R.L que cotizó 94.786.324,53 pesos y la cuarta fue la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Edisud S.A. y Rigel S.A. presentando una propuesta económica de 109.974.259,28 pesos.