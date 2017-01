El Gobierno firmó contratos para 16 proyectos de energías renovables. Escrito por Diario Se desarrollarán en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta, Santa Cruz , Santa Fe y Río Negro, con una inversión estimada de U$S 1200 millones. Buscan abarcar en los próximos dos años el 5,7% de la matriz energética. El gobierno nacional firmó 16 nuevos contratos para la concreción de proyectos de generación de energías renovables, a desarrollarse en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta, Santa Cruz , Santa Fe y Río Negro, con una inversión estimada de U$S 1200 millones, dentro del Programa RenovAr, que busca para abarcar en los próximos dos años el 5,7% de la matriz energética. "Esperamos en un par de años pasar del 2% total de la generación de energía que consumimos en el país en base a recursos renovables a más que cuadruplicarlo", confió el presidente Mauricio Macri al hacer ayer el anuncio de la firma de los contratos, durante un acto en el Parque Indoamericano, acompañado por el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren , entre otros funcionarios. Las obras contratadas tienen un potencial de generación de 818 MW y corresponden a proyectos adjudicados en la Ronda 1 del Programa RenovAr, que prevé una inversión total de US$ 4000 millones. Los contratos firmados en el Ministerio de Energía son parte de los 1.142 MW totales previstos en la Ronda 1 y que se suman a otros 7 convenios suscriptos el 12 de enero, e involucran proyectos de generación eólica, solar, de biogas, biomasa y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, adjudicados el pasado 20 de octubre. Al respecto, afirmó que "meses atrás" su equipo empezó a trabajar en generar "reglas de juego claras" que permitiesen al sector privado participar en la generación de energía a partir de los recursos renovables que "por suerte" Argentina los tiene. "Para poner en marcha esto va a haber que diseñar, construir, transportar, instalar paneles solares, molinos de viento, equipamientos de todo tipo (...) eso va a generar miles y miles de puestos de trabajo", auguró el mandatario. Los contratos fueron suscriptos por sociedades de propósito específico con Cammesa, mientras que también se firmaron acuerdo de adhesión al FODER con el Ministerio de Energía y Minería y el Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE). Los procesos de implementación y obra que, según el proyecto, varían entre 12 y 24 meses, se distribuirán tres en Buenos Aires; uno en Chubut; tres en Jujuy; uno en Mendoza; uno en Neuquén; uno en Salta; uno en Santa Cruz; uno en Santa Fe, y dos en Río Negro. El Programa RenovAr, lanzado el 18 de mayo, obtuvo el 25 de noviembre 59 proyectos adjudicados entre las Rondas 1 y 1.5, por un total de 2.423,5 MW, a un precio promedio ponderado de U$S 57,44 por MWh. La iniciativa demandará una inversión privada estimada de U$S 4000 millones y la creación de 20.000 puestos de trabajo. Desde el punto de vista ambiental, la puesta en marcha de todos los proyectos evitará la emisión de dióxido de carbono equivalente a la de unos 2 millones de autos por año. Una vez operativos, los proyectos generarán un volumen de energía de 8,3 TWh/ año, equivalente al 5,7% de la matriz eléctrica proyectada del 2018. Esta nueva energía se sumará a la generada por los proyectos renovables en operación comercial a la fecha y a la de otros proyectos en marcha, para en conjunto aportar el 9% de la matriz eléctrica nacional en los próximos años.