Das Neves puso en marcha obra incumplida por la anterior gestión para ampliar escuela bilingüe de Trevelin. Escrito por Diario Se construirán dos aulas nuevas en el establecimiento “Puerta del Sol”. El ministro de Educación recordó que “hubo un incumplimiento total que era construir una escuela nueva por 45 millones de pesos”. Además remarcó que la gestión de Das Neves “aporta unos 500 millones de pesos anuales para este tipo de escuelas”. El gobernador Mario Das Neves encabezó este martes la firma de una adenda a un convenio que había sido firmado por el anterior gobierno pero nunca cumplido, que permitirá la ampliación en dos aulas de la Escuela Bilingüe “Puerta del Sol” de Trevelin, para lo cual la actual gestión invertirá 1.700.000 pesos. “Nuestro presupuesto provincial aporta la suma aproximada de 500 millones de pesos anuales para este tipo de establecimientos” remarcó el ministro de Educación, Gustavo Castán, en relación al acompañamiento del actual gobierno a las escuelas de gestión social, como el caso de “Puerta del Sol” y otras que están distribuidas en el territorio provincial. Pero además para el caso particular de esta escuela de Trevelin, Castán dijo que “también se ve beneficiada con casi 750.000 pesos mensuales, y ahora estamos firmando la construcción de estas dos aulas lo cual es muy importante no sólo para la comunidad educativa sino para todo Trevelin”. PROMESA INCUMPLIDA Al hablar en representación del Gobierno en el acto desarrollado en la Sala de Situación, Castán explicó que “esta addenda es una modificación a un papelito que en época de campaña electoral se firmó para con una promesa de incumplimiento total que era la de construir una escuela cercana a los 45 millones de pesos” recordó, en relación al convenio firmado el 7 de abril de 2015 que nunca se cumplió. “Esto es importante remarcarlo –subrayó el ministro- porque cuando asumimos responsabilidades públicas, hay que hacerse cargo”, por eso el ministro destacó que “con esta firma estamos demostrando que es factible solucionar y corregir errores que se han cometido en el pasado”, enfatizó. Participaron del acto además los ministros de Coordinación de Gabinete, Alberto Gilardino; de Infraestructura, Alejandro Pagani; de Salud, Ignacio Hernández y de la Familia, Leticia Huichaqueo; además de diputados provinciales y el intendente de Trevelin, Omar Aleuy. DECISIÓN POLÍTICA Precisamente fue el intendente, Omar Aleuy, quien en nombre de la comunidad de Trevelin y en particular de la Escuela Bilingüe “Puerta del Sol” agradeció “una vez más al gobernador Das Neves” por el apoyo recibido. Aleuy explicó que “hoy le tocó el turno a la Escuela Bilingüe Puerta del Sol que cuenta con 250 alumnos y que necesitaba la concreción de estas aulas porque este año aumentó la matrícula, complicándose el inicio de clases de los primeros grados, por falta de espacio”. Reveló además el intendente que ante el incumplimiento de la obra “inclusive se estaba analizando la posibilidad de alquilar algún conteiner, pero por suerte llegó esta importante decisión política”, remarcó.