Das Neves anunció que las reuniones en Buenos Aires por la situación textil se realizarán la semana próximaDas Neves anunció que las reuniones en Buenos Aires por la situación textil se realizarán la semana próxima. Escrito por Diario Además, el mandatario tiene previsto un encuentro con el presidente de Aerolíneas Argentinas, reuniones por la situación energética y por los montos adeudados a la provincia en el Ministerio de Economía de la Nación. El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, explicó este martes en una conferencia de prensa que los encuentros previstos para mañana (miércoles) en Buenos Aires con el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, se efectuarán la semana entrante. El cambio de agenda, según explicó el mandatario, se debe a que es necesario que en la reunión participe el Ministerio de la Producción, que conduce Francisco Cabrera a nivel nacional, por eso se realizará la semana que viene con la participación de todos los actores involucrados. En ese sentido expresó que “nosotros hicimos el planteo real del tema textil y vamos a ver cuál es la respuesta, iba a ser mañana miércoles, pero la pasamos para la semana que viene así está la gente de Producción” y agregó que “nosotros con Triaca ya hablamos lo que teníamos que hablar, y el que tiene que poner su parecer sobre la mesa es la gente de Producción, así que la semana que viene tengo que ir a firmar algunas cosas por eso estaremos allá en Buenos Aires”. Con respecto a los temas que se abordarán hizo hincapié en “la empresa Guilford se va robándose todo de acá, dejando un tendal y no se va a Taiwán se va a la provincia de Buenos Aires, a Mercedes, a veces hay que hacerse cargo de eso, porque si no siguen girando por la Argentina empresas que perjudican a una provincia” Sostuvo que “cuando no les conviene deja a toda la gente y se va a otra provincia, hay empresas que ya han pasado por 6 o 7 provincias”. Puntualmente sobre la agenda que llevará adelante los próximos días en Buenos Aires el mandatario detalló que “la semana que viene también tengo un encuentro con el Presidente de Aerolíneas Argentinas, y por el tema de Energía vamos a tener 3 reuniones y una cuarta en el Ministerio de Economía por unos montos que nos adeudan”.