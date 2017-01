Das Neves y el combate contra la inseguridad: “Estamos buscando por todos los medios, metodologías nuevas”

El gobernador anticipó que “dentro de 30 días vamos a estar entregando 100 nuevos patrulleros” pero dijo que “con patrulleros sólo no alcanza”. Volvió a cuestionar el accionar de la Justicia y pidió que “trabajen más”. El gobernador Mario Das Neves dijo que desde el Gobierno “se están buscando por todos los medios, metodologías nuevas” para combatir los hechos delictivos y anticipó que “dentro de 30 días vamos a estar entregando 100 nuevos patrulleros a la Policía del Chubut, pero desde ya les digo que con estos móviles no va a alcanzar para darle batalla a la inseguridad, porque con patrulleros sólo no alcanza”. También el mandatario expresó que “la verdad es que los hechos de inseguridad son cada vez más violentos, dado que la sociedad está cada vez más violenta” y señaló que “a pesar de esto, nosotros como Estado la tenemos que combatir”. El gobernador hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa que brindó en Sala de Situación de la Casa de Gobierno donde fue consultado respecto a un intento de asalto sufrido por una familia de Trelew durante esta madrugada, donde la Policía detuvo a cinco individuos, todos con antecedentes, y en el que oficiales resultaron heridos por lo que tuvieron que ser derivados al Hospital Zonal. Sobre este hecho en particular dijo: “hace un rato me trajeron la información más detallada sobre la situación vivida esta madrugada en una vivienda de Trelew donde hubo un intento de asalto que arrojó 5 detenidos, entre los cuales hay menores involucrados y 1 policía herido” expresó y agregó que “además hay dos uniformados que quedaron en observación por algunos golpes que los fue a ver el ministro de Gobierno, Pablo Durán”. AUTOCRITICA Y CUESTIONAMIENTOS A LA JUSTICIA “Sigo pensando y me hago la autocrítica que corresponde, que con el tema del consumo de drogas seguimos sin avanzar, eso está clarito”, expresó el mandatario y además dijo que “los ejemplos que da la Justicia, son horribles, como es el caso de Omar “Cura” Segundo que lleva 3 años sin ningún resultado” declaró, en referencia al hallazgo de más de 100 kilos de droga en una pesquera de Puerto Madryn. Señaló que “ante esto no hay buenos ejemplos entonces se delinque sabiendo que en poco tiempo estás en la calle para seguir delinquiendo por eso me parece bien de que en vez de haber tantos feriados judiciales se trabaje más. Este país necesita que la gente trabaje más” afirmó, recalcando por último que “les gusta saltar pero no agacharse”.