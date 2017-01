El 4 de Febrero se comienza a disputar la Copa Argentina.

El torneo más federal del fútbol argentino ya tiene su dia de inicio. El 4 de Febrero comenzará el sueño de los 32 equipos del Federal B clasificados a la Fase Preliminar de esta nueva ediciòn del 2017 que, divididos en cuatro llaves, se disputarán cuatro lugares en el cuadro principal de la Copa. A poco más de un mes de la consagración de River en la Copa Argentina 2016, la edición 2017 ya tiene fecha de inicio. A pesar de la crisis que azota a la redonda y que prohibe fijar el arranque oficial de cada una de las distintas categorías (desde Primera hasta Federal A y Primera D), el torneo más federal del fútbol argentino comenzará el 4 de febrero. Los 32 equipos del Federal B que lograron la clasificación comenzarán a disputar la fase preliminar, organizada directamente por el Consejo Federal: eliminación directa en partidos de ida y vuelta, en donde prevalecen los goles de visitante y en caso de igualdad, se definirá en definición desde los 12 pasos. Habrá cuatro llaves, divididas en ocho equipos cada una, de las cuales saldrán los cuatro equipos clasificados. Tres fases deberá pasar el equipo que acceda al cuadro principal y pueda tener la chance de jugar el partido de su historia ante un equipo de Primera División: la primera tendrá su partido de ida el sábado 4 de febrero y la vuelta se disputará el martes 7; la segunda se disputarán el sábado 11 y el martes 14; mientras que la tercera y definitiva fase tendrá lugar el sábado 18 y el martes 21. El Federal A también juega Fase Preliminar, aunque por ahora sin fecha de inicio: 14 equipos son los que lograron clasificarse y serán siete los que integrarán el cuadro principal (se suman a los cuatros del Federal B). Los cruces: Cipoletti vs Deportivo Madryn; Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) vs Alvarado (Mar del Plata); Altos Hornos Zapla (Jujuy) vs Gimnasia y Tiro (Salta); Sportivo Las Parejas vs Unión de Sunchales; Chaco For Ever vs Sarmiento de Resistencia; Unión Aconquija (Catamarca) vs Mitre (Salta); Unión (San Juan) vs Gimnasia (Mendoza). Con lo que respecta al resto de las divisiones, éstos son, hasta el momento (faltan decidirse nueve cupos de la B Nacional) los clasificados a la Fase Final: Primera División: Los 30 equipos que la componen. B Nacional: Los primeros 12 equipos de la tabla al finalizar la primera ronda del torneo, disputarán la Copa. Por ahora, a falta de cuatro fechas para que culmine la primera parte, los clasificados son: Guillermo Brown de Madryn, Argentinos Juniors y Chacarita. Primera B: Los cinco equipos que al finalizar la primera rueda del actual campeonato terminaron en los primeros puestos. Ellos son: Atlanta, Defensores de Belgrano, Deportivo Morón, Deportivo Riestra y Estudiantes de Buenos Aires. Primera C: Los cuatro primeros de la primera parte del campeonato. Ganaron su lugar: Cañuelas, Defensores Unidos, Sacachispas y Sportivo Barracas. Primera D: Los dos primeros de la primera ronda del campeonato. Están adentro: Atlas y Alem. LOS CRUCES DE LA FASE PRELIMINAR DEL FEDERAL B (comienza el 04/02): Llave 1: Partido 1: Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia - Huracán de Comodoro Rivadavia Partido 2: Germinal de Rawson - Sol de Mayo Partido 3: Bella Vista de Bahía Blanca - Sansinena de Bahía Blanca Partido 4: Argentinos de 25 de Mayo - Kimberley de Mar del Plata Siguiente fase: Ganador 2 vs Ganador 1; Ganador 4 vs Ganador 3. Llave 2: Partido 5: Güemes de Santiago del Estero - Comercio Central Unidos de Santiago del Estero Partido 6: Tiro Federal de Morteros - Estudiantes de Río Cuarto Partido 7: Pacífico de General Alvear - Huracán Las Heras de Mendoza Partido 8: Peñarol de San Juan - Colón Junior de San Juan Siguiente fase: Ganador 6 vs Ganador 5; Ganador 8 vs Ganador 7. Llave 3: Partido 9: Independiente de Chivilcoy - Camioneros Partido 10: Sportivo Barracas de Colón - Belgrano de San Nicolás Partido 11: Belgrano de Paraná - Deportivo Achirense de Entre Ríos Partido 12: Ben Hur de Rafaela - Tiro Federal de Rosario Siguiente fase: Ganador 10 vs Ganador 9; Ganador 12 vs Ganador 11. Llave 4: Partido 13: Mitre de Salta - Central Norte de Salta Partido 14: Almirante Brown de Lules (Tucumán) - Talleres de Perico (Jujuy) Partido 15: Atlético Laguna Blanca (Formosa) - San Martín de Formosa Partido 16: Sportivo Ferroviario de Corrientes - Textil Mandiyú de Corrientes Siguiente fase: Ganador 14 vs Ganador 13; Ganador 16 vs Ganador 15