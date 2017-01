Das Neves confirmó que se solucionó el conflicto con los anestesistas de Comodoro Rivadavia. Escrito por Diario De esta manera se retomarán las cirugías en el Hospital Regional de la ciudad petrolera. “Nosotros hemos actuado con toda la prudencia del caso pero también con todo el rigor de la ley”, indicó el gobernador. El gobernador Mario Das Neves reveló este lunes que fue levantada la retención de tareas que desde principios de este mes mantenían los nueves anestesistas que prestan servicio en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. De esta manera el mandatario confirmó que se solucionó el conflicto y que se retomarán las cirugías programadas. Das Neves expresó que la resolución del problema con los profesionales comodorenses le fue informado hace unos minutos por el ministro de Salud de la provincia, Ignacio Hernández. Indicó que “nosotros hemos actuado con toda la prudencia del caso pero también con todo el rigor de la ley” y consideró que la decisión de levantar la medida de fuerza “seguramente está vinculada con la carta documento (que intimaba a los anestesistas a retomar el servicio) y con lo que yo he expresado públicamente”. El gobernador señaló que “deben haber hecho una autocrítica y se habrán dado cuenta que quedaban pésimamente ante la comunidad. La verdad que las cosas que a veces solicitan las hacen con un método muy duro porque estamos hablando de gente que está esperando operarse”. “A ponerse las pilas y a trabajar”, les pidió Das Neves y recordó que era un problema “incomprensible porque los anestesistas de toda la provincia habían acordado menos los de Comodoro que prendían una suma sideral que el Estado no puede pagar” a lo que agregó que “ellos tienen una obligación, tienen un servicio porque su trabajo es muy delicado”. “Del trabajo de ellos dependen las operaciones programadas y las que no lo están, pero que después hay problemas, yo lo viví hace poco tiempo con uno, así que se lo que son los anestesistas”, concluyó.