PAE entregó equipamiento al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Escrito por Diario En el marco del Programa Salud y Deporte que Pan American Energy implementa en la región y con la mirada puesta en el fortalecimiento de las instituciones locales, la empresa realizó una donación de equipamiento para el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Durante el acto de entrega estuvieron presentes el vicegobernador, Dr. Mariano Arcioni, el ministro de Salud, Dr. Ignacio Hernández, la directora del Área Programática Sur, Dra. Mariana Fernández, el director del Hospital Regional, Dr. Luis Cisneros y el Gerente de Relaciones Institucionales de Pan American Energy, Gastón Malbos, entre otros. La donación consistió en un impedianciómetro, un equipo de potenciales evocados, máscaras para ventilación no invasiva, un equipo para realizar test del sudor, un microscopio de alta resolución y sillones de cuero reclinables para las salas de internación. Dicho equipamiento será utilizado para el estudio diagnóstico y tratamiento de los pacientes pediátricos con patologías respiratorias que concurren al nosocomio y permitirá agilizar los tiempos y mejorar la calidad de atención. El director del Hospital, Luis Cisneros, destacó que “siempre es motivo de alegría recibir cosas para el hospital porque todo vuelve para la gente. Recordábamos que esto surgió por la necesidad y los amigos de PAE siempre dispuestos”.Además, destacó que los elementos donados “servirán para el servicio de pediatría y quirófano por lo que a partir de hoy estarán disponible para la gente”. Por su parte, el ministro de Salud remarcó que “todo lo que llegue es importante. El hospital tiene una dinámica de trabajo con equipos que se rompen o están obsoletos, máscaras con vida útil o microscopios que hay que reponer. Es como una casa donde hay que reponer cosas día a día. El hospital tiene recursos pero no son infinitos, por lo tanto, todo lo que llegue de donación es bienvenido”. Asimismo el vicegobernador, Mariano Arcioni, puso en valor el trabajo articulado entre público y privado y agradeció a PAE “profundamente porque tenemos un acompañamiento permanente y es muchísimo lo que nos está ayudando y colaborando. Ellos mismos nos han preguntado cuales eran las necesidades y queremos agradecerles”. En ese sentido, desde PAE, Gastón Malbosdestacó que “hace años que trabajamos junto al hospital de acuerdo a sus necesidades de capacitación de personal y equipamiento. Buscamos que nuestros programas se adapten a la realidad que vive la institución, alineados con las recomendaciones de sus técnicos y profesionales. Esta forma de trabajo nos permite darle continuidad a las iniciativas y fortalecer a los trabajadores en distintos ámbitos”. Sobre el equipamiento donado: Test del sudor :es un procedimiento que se emplea con la finalidad de diagnosticar la fibrosis quística, enfermedad de origen genético que afecta los sistemas respiratorio y digestivo y tiene importantes consecuencias para la salud. Potenciales Evocados : son un método cualitativo y cuantitativo de registro de la respuesta a la estimulación acústica. En la audiología infantil, los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral (PEATC) permiten tener una idea objetiva de la audición, la intensidad de su pérdida y la localización de la lesión. Los programas de detección temprana de hipoacusias no serían posibles sin ellos. Impedanciómetro: permite realizar estudios para medir de forma objetiva la respuesta del oído medio al estímulo sonoro, tanto desde una perspectiva fisiológica, como neurovegetativa y neurofisiológica.