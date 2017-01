"Si no responden al Ministerio, tendrán que responderle al juez". Escrito por Diario Así lo manifestó este mediodía en Comodoro el ministro de Salud, Ignacio Hernández, en referencia a la retención de servicios que mantienen hace ya 20 días anestesistas del servicio del Hospital Regional y por el cual se suspendieron las cirugías programadas. Hoy se cumplen 20 días de la retención de servicios que mantienen los anestesistas en el Hospital Regional, por el cual suspendieron las cirugías programadas y solo atienden urgencias ante la falta de acuerdo en las negociaciones salariales con el Ministerio de Salud. El ministro de Salud del Chubut, Ignacio Hernández, aclaró que por el momento "no tenemos ningún tipo de diálogo" con los profesionales y que por estas horas, se está a la espera de que contesten la carta documento que les envió para que retomen el servicio. Sin embargo, advirtió que "si el lunes esta gente no está trabajando, van a tener que asumir las responsabilidades administrativas, civiles y penales". Y les advirtió que "si no responden al ministerio, tendrán que responderle al juez". Hernández afirmó que por una cuestión de responsabilidad no dará a conocer los números que se encontraban negociando en la mesa con los profesionales y recordó que "ellos interrumpieron la charla con este corte de servicio", por lo que deberían restablecer su trabajo para sentarse nuevamente a dialogar. "Si siguen en esta tesitura, yo no voy a hablar más, el que va a hablar el juez porque están incumpliendo con una ley provincial (que prohíbe que realicen retenciones de servicios)" señaló y aseguró que ello, es "una falta gravísima" que se deberá resolver en el plano judicial.