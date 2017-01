Das Neves ratificó que no habrá traspaso de la caja jubilatoria provincial a la Nación. Escrito por Diario “La caja es nuestra, de la provincia”, dijo el gobernador luego de recibir al director ejecutivo de ANSES. El funcionario nacional elogió el trabajo de Chubut y lo consideró como un ejemplo a seguir en lo referido a lo previsional. El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, recibió este viernes en la Casa de Gobierno al director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Emilio Basavilbaso y reafirmó que no habrá traspaso de la caja jubilatoria provincial a la Nación. Durante un encuentro efectuado en la Sala de Situación, del que además formaron parte el ministro de Coordinación de Gabinete, Alberto Gilardino, el presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros, Cristian Eguillor; el vicepresidente del Banco del Chubut, Pablo Das Neves y referentes de ANSES, confirmó que “no está en agenda que la caja previsional de la provincia pase a la órbita nacional”. Al respecto Das Neves remarcó en primer lugar que “fue una reunión muy importante. Ustedes saben –le dijo a los periodistas- que nosotros tenemos al frente del Instituto a un joven contador, especialista en el tema previsional (por Eguillor), por eso pudimos tener una charla profunda”. Hizo hincapié el mandatario en que “hay cosas que quedan claras, nosotros tenemos una población de aproximadamente 600 mil habitantes con lo cual tenemos la decisión firme y fue trasladada a él, que acepta las reglas de juego, que es que la caja es nuestra, de la provincia” y sostuvo que “no nos vamos a poner mal si nos quieren ayudar, porque se están jubilando aproximadamente 100 personas por mes así que hay algún desfasaje que se puede producir”. También Das Neves reveló que “ellos dijeron que nosotros somos los mejores alumnos en el tema previsional así que como somos los mejores alumnos un premio no vendría mal”, finalizó Das Neves. TRABAJO CONJUNTO Por su parte, el presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), Cristian Eguillor, indicó que “el balance de la reunión es muy auspicioso. Tener la visita del director ejecutivo de ANSES realmente traza un vínculo en el cual tuvimos la oportunidad de contarle cuál es la realidad que estamos viviendo en nuestro sistema previsional provincial”. “Sirvió para aclarar que no está dentro de ninguna agenda, ni de parte nuestra ni de ellos, ningún tipo de trasferencia de nuestra caja a la órbita nacional”, destacó el funcionario. Además detalló que también “estuvimos compartiendo un poco los números, la situación de nuestra caja que está caracterizada por un esquema de distintos regímenes dentro de los cuales la gran mayoría tienen superávit, pero también tenemos algún régimen deficitario como lo es el policial por ejemplo”. Eguillor detalló que por eso estuvimos “analizando la posibilidad de trabajar en conjunto y trazar una agenda donde podamos ver la posibilidad de evaluar algún tipo de financiamiento específico para esta parte”, agregando que “quedaron planteadas estas cosas y además compartimos un poco la situación de ANSES y el funcionamiento que en nuestra provincia tienen las oficinas de ese ente”. Por último recalcó que “fue muy auspicioso el contacto y ha quedado en marcha un esquema de colaboración”. CHUBUT COMO MODELO En tanto el director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Emilio Basavilbaso, manifestó que la reunión con el gobernador “fue muy productiva, hablamos de la situación de todas las jubilaciones del país en general y puntualmente de la provincia”. “Estuvimos analizando cómo son las jubilaciones en la provincia, cómo está la atención de la ANSES y viendo también las posibilidades de trabajo en conjunto hacia el futuro, hay una diferencia con respecto a otras provincias del país, en este caso se viene trabajando en una caja que sea sustentable, solidaria y pública en la provincia” destacó Basalvibaso. En esta línea, puso en valor que “esto deja a Chubut en una posición mejor que otras jurisdicciones donde falta trabajo todavía, pero así y todo ofrecimos desde el ANSES poder ayudar para poder seguir mejorando la caja de la provincia”. “Lo que vimos es que tenemos en esta provincia una situación de superávit en la mayoría de los que son los trabajadores, hay todavía algunos puntos para corregir en algunos trabajos específicos y también decir que desde el ANSES todos los trabajadores que están en el sector privado, se viene apuntalando la situación de la provincia”. En relación al traspaso de las cajas previsionales de las provincias a Nación, Basavilbaso fue categórico y sostuvo que “no existe una agenda para que pasen, de hecho no es posible porque tenemos un país federal donde cada jurisdicción toma sus propias decisiones y eso va a ser así para siempre, porque se respeta las características de cada región y eso hay que cuidarlo y dejarlo como está”. Consultado sobre el 82% móvil que se paga en Chubut, el director nacional de ANSES indicó que “se está trabajando para llegar a eso, incluso durante el año pasado para lo que es la situación de la jubilación mínima, si comparamos con el Salario Mínimo Vital y Móvil ya estamos en una situación de 82%, nosotros queríamos garantizar sobre todo primero para los que menos ganan, que es lo que más nos preocupa y nos pide el presidente, mejorar las jubilaciones de la mínima, de hecho también en la reparación histórica la mitad están saliendo de la situación de una jubilación mínima”.