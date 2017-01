La suba de agua y cloacas sería aprobada en febrero a pesar del receso legislativo. Escrito por Diario El municipio apunta a que las tarifas se actualicen en forma escalonada con un incremento que rondaría el 30%. La Sociedad Cooperativa Popular Limitada pidió aplicar una suba del 60%. En setiembre último la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) pidió al Ejecutivo municipal aumentar en un 60 por ciento las tarifas de los servicios de agua y cloacas. La solicitud fue enviada al Concejo Deliberante y también mereció el estudio de la estructura de costos por parte del Ente de Control de Servicios Públicos.

Hasta la última sesión ordinaria de 2016, el Concejo no trató el tema aunque lo analizó en la comisión de receso de verano. Sin embargo, a partir del incremento que se registró en el precio del bloque de agua que la SCPL debe abonar a Provincia por el caudal que extrae a través del acueducto Lago Musters, el Ejecutivo municipal, para no desfinanciar a la cooperativa, analiza la posibilidad de aprobar ad referéndum de la primer sesión ordinaria de 2017 el primer Hasta la última sesión ordinaria de 2016, el Concejo no trató el tema aunque lo analizó en la comisión de receso de verano. Sin embargo, a partir del incremento que se registró en el precio del bloque de agua que la SCPL debe abonar a Provincia por el caudal que extrae a través del acueducto Lago Musters, el Ejecutivo municipal, para no desfinanciar a la cooperativa, analiza la posibilidad de aprobar ad referéndum de la primer sesión ordinaria de 2017 el primer aumento de tarifas , que sería de manera escalonada. Ad referéndum significa que la decisión quedará sujeta a la posterior aprobación por parte de los concejales cuando se inicie el año parlamentario en marzo.

La SCPL argumenta que el costo del servicio es deficitario para la entidad, por el atraso en los cuadros tarifarios y los altos costos de reparación y mantenimiento. Así, hoy comenzaría nuevamente una ronda de reuniones con los concejales para analizar las alternativas de este ajuste.

Ayer el viceintendente Juan Pablo Luque explicó que en estos días habrá una reunión con los ediles para analizar la situación de la SCPL ya que "es muy complicada por lo que nos manifestaron los directivos, debido al aumento de agua en bloque que se decidió en Chubut y que es un aumento del 60 %, que por ejemplo Coovidiar en Diadema -que no tiene concesión del municipio- ya aplicó este mes y se sintió el impacto en estos días".

Es por esa razón que las autoridades trabajarán sobre el requerimiento sobre todo "para que la cooperativa no entre en cesación de pagos", indicó Luque.

El intendente Carlos Linares retomó ayer su actividad oficial luego de un periodo de vacaciones y hoy se analizará el tema. "Tenemos que conversar con el intendente y Concejo para ver cuál será la decisión que tomaremos. Se podría trabajar una aprobación excepcional ad referéndum de la primera sesión de marzo, pero tendríamos que trabajarlo internamente primero", reconoció Luque ante la consulta.

De igual modo recordó que el aumento original es de un 60 % teniendo en cuenta que hace un año y medio no se toca la tarifas, pero la idea del Ejecutivo es "que se trabaje en un aumento del 25% o 30 % similar al aumento que hicimos con el boleto de colectivo".