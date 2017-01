Hay 42 vendedores ambulantes habilitados para trabajar en el centro. Escrito por Diario Se trata de personas que cuentan con el permiso correspondiente emitido por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Desde el Área de fiscalización aseguraron que constantemente se controla que no se sumen nuevos vendedores. Desde la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia - atento a lo que sucedió en los últimos días en Capital Federal con manteros – también se hicieron eco sobre la problemática que genera la venta ambulante a nivel local, teniendo en cuenta la caída de ventas y que se está ante un competidor que no paga infraestructura, impuestos, sueldos o aportes sociales para vender. El subsecretario de Fiscalización del municipio, Daniel Campillay, aclaró que durante esta gestión no se otorgaron nuevos permisos a vendedores ambulantes y que tampoco se dejó que se instalaran nuevos puestos en el centro. Manifestó que actualmente solo hay 42 vendedores ambulantes habilitados para vender sus productos por las calles céntricas. También recordó que la Ordenanza Municipal N° 12-083 prohíbe la venta ambulante en Comodoro Rivadavia, y establece un espacio físico en la Plaza España para que los vendedores habilitados se concentren únicamente en este lugar para vender. Sin embargo, aún no se avanzó en este proyecto y por eso no han sido reubicados hasta el momento. "El problema es solucionable si el Estado hace las obras que están propuestas", dijo el funcionario. Asimismo, el funcionario municipal afirmó que personal de habilitaciones comerciales constantemente realiza controles y retira a aquellos vendedores que se encuentran vendiendo sin permiso. "Los que han llegado los estamos sacando", afirmó en diálogo con Radio Del Mar tras recordar que ahora se ven pocos por la ciudad porque se trasladan a la costa por el movimiento turístico.