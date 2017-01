Mauricio Macri defendió a Joe Lewis, el millonario inglés propietario de Lago Escondido. Escrito por Diario El Presidente dijo que el magnate es su amigo, aunque resaltó que no tienen vínculos comerciales; aseguró que no tiene que ver con el polémico proyecto Laderas. El presidente Mauricio Macri defendió hoy al empresario inglés Joseph Lewis, que mantiene una disputa judicial en el sur por impedir el acceso al Lago Escondido, de su propiedad. El mandatario admitió que es amigo del magnate, cuestionado por asociaciones civiles, ambientales y de vecinos en Río Negro. Pero destacó que no tienen relaciones comerciales. En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde se refirió a otros temas, Macri dijo no comprender la "sistemática búsqueda de agredirlo". "Conozco de años a Joe Lewis y soy amigo de él" pero "no tengo vínculos comerciales ni siquiera futbolísticos. Yo soy de Boca y él es del Tottenham", aclaró. Respecto de las quejas de los vecinos que denuncian no poder transitar libremente por Lago Escondido, propiedad de Lewis, Macri aseguró que "tiene un mejor acceso del que tenía antes" de que el inglés comprara el lugar. Pero señaló que ahora cuenta con "un acceso peatonal desde la ruta nacional". "Él compró a dueños privados un campo, lo desarrolló, vive un par de meses al año ahí, da trabajo a un montón de gente, sigue invirtiendo para que el campo sea sustentable", destacó el Presidente, que confesó que no entiende "esta sistemática búsqueda de agredirlo". También se mostró sorprendido por las críticas que recibe su amigo porque, manifestó, Lewis es "alguien que eligió la Argentina para vivir unos años, que no nos pide nada, que desarrolló ese campo, dio trabajo". "Esa parte no la logro comprender", resaltó. Por otra parte, en defensa del empresario británico, Macri resaltó que Lewis "presentó un proyecto para generar energía con una turbina con el agua que cae al lago" en una licitación que ganó, con lo cual acotó que va a aportar energía renovable que reemplazará a la contaminante que se produce en El Bolsón con gasoil. En la conferencia de prensa brindada en la Casa Rosada, Macri también fue consultado acerca del mega-emprendimiento Laderas que frenó la Justicia días atrás, en el que se le atribuyó participación a Lewis. El jefe del Estado precisó, después de repreguntar al periodista que le formuló la consulta: "Averigüé que no tiene nada que ver él (Lewis) con el proyecto Laderas" y pidió "ser precisos" con la información. Sin embargo, Macri informó que "hay un grupo inversor argentino que quiere hacer un desarrollo". "No se dónde queda, pero sí de lo que estoy seguro es que no tiene nada que ver con Joe Lewis".