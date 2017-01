Continúan los homenajes a Maradona en Italia a 30 años del scudetto con Napoli: le ofrecieron trabajo en el club.

El Diez estuvo en Florencia donde asistió como invitado especial a una ceremonia por el título logrado en 1987. Diego Maradona asistió como invitado especial a la ceremonia organizada por la Federación Italiana de fútbol (FIGC) en el Palazzo Vecchio de Florencia por los acto conmemorativos al 30mo aniversario del primer "scudetto" ganado por Napoli El ex capitán del seleccionado argentino fue homenajeado en una actividad que contó con la presencia de ex compañeros, directivos, prensa e invitados especiales. Maradona ofreció unas palabras de agradecimiento, gambeteó unas pelotas y bromeó como es su costumbre. Entre los asistentes estaba Corrado Ferlaino, ex presidente de Napoli y entre los otros homenajeados lo acompañaron el ex futbolista de la Fiorentina, Giancarlo Antognoni; el ex zaguero del Inter, Giuseppe Bergomi; el mediocampista brasileño de Roma, Paulo Roberto Falcão; el entrenador italiano Claudio Ranieri, quien acaba de ser campeón en Inglaterra con Leicester; el ex delantero Paolo Rossi, la futbolista Melania Gabbiadini y el presidente del Milan, Silvio Berlusconi. Maradona , que se encuentra en Italia desde el pasado fin de semana acompañado por su hijo Diego Jr ., participó anoche de la obra "Tre volte 10" ("Tres veces 10") estrenada en el Teatro San Carlo de Florencia. Se trata de una pieza del director Alessandro Siani que recuerda aspectos de la vida del "Pibe de Oro" como futbolista del Napoli. "Como hace 30 años, ayer volví a sentir la pasión de esta hermosa ciudad y a calentar los corazones de los napolitanos. Gracias a todos los que hicieron que "Tre Volte 10" sea un éxito explosivo", escribió hoy en su Facebook el ex futbolista argentino. Al finalizar el espectáculo, Maradona tuvo un largo encuentro con el empresario cinematográfico Aurelio De Laurentis, actual presidente de Napoli, quien manifestó su deseo de ofrecer un cargo de embajador del club al Diez si resuelve sus diferencias con el fisco italiano. La Hacienda italiana reclama a Maradona 40 millones de euros por irregularidades en sus declaraciones fiscales de los años 80, cuando militaba en el conjunto napolitano, con el que conquistó dos 'scudettos'. "Para mí, Maradona es una leyenda. Tan pronto como resuelva sus problemas con los impuestos se convertirá en nuestro embajador global", afirmó De Laurentiis ayer sobre este tema. El sincero Maradona En su intervención con la prensa, el argentino fue consultado sobre el nivel de juego de sus compatriotas argentinos en el exterior, puntualmente Lionel Messi, Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín. "Son tres grandísimos jugadores, pero son totalmente distintos. Creo que Messi es el mejor de los tres; nadie se mueve con el balón como él. Paulo crecerá e Higuaín seguirá marcando goles, pero no está al nivel de los otros dos", opinó Maradona al respecto. "Higuaín no sabe tener muy bien el balón. Digo lo que veo", sentenció el siempre polémico Maradona.