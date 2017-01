Das Neves: “Nosotros en 8 años de gestión aumentamos un 660% el presupuesto en educación”. Escrito por Diario El gobernador recordó que se construyeron 60% más de escuelas en Chubut que en 50 años. Así lo afirmó tras encabezar firmar este martes convenio para ampliar y refaccionar una escuela de Puerto Madryn. Al firmar por más de 4.400.000 pesos el contrato para ampliar y refaccionar la Escuela de Nº 152 de Puerto Madryn, institución que hace cuatro meses sufrió un grave incendio, el gobernador Mario Das Neves recordó que en sus 8 años anteriores de gestión, el Gobierno “aumentó el presupuesto en educación en un 660%” y remarcó que además se construyó en Chubut, “un 60% más de escuelas que en 50 años y se acrecentaron los índices de escolaridad de un 75% a un 98%”. Así lo dijo en el acto que encabezó este martes por la mañana en la Casa de Gobierno acompañado por el vicegobernador, Mariano Arcioni; los ministros de Coordinación de Gabinete; Alberto Gilardino; de Educación, Gustavo Castán; de Infraestructura, Alejandro Pagani; de Gobierno, Pablo Durán y de la Familia, Leticia Huichaqueo; además de diputados provinciales y nacionales; el intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre y la secretaria de la escuela Nº 152, Mabel Marini. NOTICIAS QUE DUELEN Sobre la escuela en la que se realizarán estos trabajos, Das Neves recordó que “una de las noticias que más duelen es cuando uno se entera que se ha incendiado o han robado en una escuela”. Remarcó que “hay que volver a poner en valor la palabra utopía y los sueños, porque si fuimos capaces en un tiempo de realizar una serie de acciones, porqué no podemos volver a hacerlas e inclusive mejorarlas, lo cual queda demostrado con todas las obras que venimos realizando”. Dijo Das Neves que “no solo estamos con esta obra que estamos firmando para la escuela Nº 152, sino que también estamos realizando trabajos en las Escuelas Nº 3 de Trelew, la Nº 77 de Las Llumas; la Nº 124 de Puerto Madryn; las Escuelas Nº 200 y Nº 701 de Esquel, junto a otros 13 establecimientos de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento” detalló. AUMENTO DEL PRESUPUESTO En ese marco fue que destacó que “nosotros en los primeros 8 años de gestión aumentamos un 660% del presupuesto en educación, lo cual estuvo acompañado por la construcción de un 60% más de escuelas en Chubut que en 50 años, lo cual representa más de 110 escuelas y 127 gimnasios, además de acrecentar los índices de escolaridad de un 75% al 98%”. “Sabiendo que nos falta para escolarizar totalmente a la sala de 3 años pero es uno de nuestros objetivos, porque estamos convencidos que para hablar de inclusión hay que hablar de escolaridad, por eso para mí una escuela nueva, una ampliación o un SUM, es sumamente importante porque nos ayuda a lograr cada vez más nuestro objetivo no teniendo aulas superpobladas”. “BIEN POSICIONADOS” Por su parte, el intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre valoró “la decisión del gobernador, Das Neves y del equipo de gobierno por afrontar las deficiencias e inconvenientes que se van suscitando en el día a día, dado que en los últimos 4 años, la anterior gestión nos hicieron descreer de la acción política”. “Pero sabemos que la situación ha cambiado, porque los madrynenses siempre hemos estado bien posicionados cuando Das Neves ha sido gobernador, quedando demostrado en este caso puntual de la Escuela Nº 152, dado que en 4 meses estar hablando del inicio de una obra muy importante para nuestra ciudad”, expresó el jefe municipal. AGRADECIMIENTO Por último, la secretaria de la Escuela Nº 152, Mabel Marini, agradeció “enormemente al gobernador por tomar esta decisión. Pasaron no menos de 4 meses del incendio que padecimos, y ya estamos firmando esta obra lo cual es muy valioso”. “Los años y las situaciones vividas hacen descreer de promesas y palabras de la clase política, pero acá vemos que esta gestión ha concretado esta obra de forma rapidísima por eso quiero resaltar no solo el trabajo sino también el apoyo de todo el gobierno, pero en especial de Zulma Quegles y de Alejandro Pagani, que durante el incendio nos acompañaron de forma incondicional que para nosotros es invalorable”, finalizó Marini.