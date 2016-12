El tandilense, número 38 del mundo, decidió finalmente hacer la pretemporada extensa con acento en lo físico, que necesitaba hace tiempo y que no pudo realizar en 2015/16, y por eso no podrá jugar en Auckland y el Abierto de Australia. El tenista argentino Juan Martín Del Potro no jugará el Abierto de Australia, primer Grand Slam de 2017, ni tampoco en Auckland, según informó hoy su jefe de prensa. El tandilense, de 28 años y actual número 38 del mundo, decidió finalmente hacer la pretemporada extensa con acento en lo físico, que necesitaba hace tiempo y que no pudo realizar en 2015/16, y por eso no podrá jugar en Auckland y el Abierto de Australia.



Después de la final de la Copa Davis, en la que Del Potro y el equipo argentina consiguieron la "Ensaladera de Plata" por primera vez en la historia, el "lungo" de Tandil no se entrenó fuerte, ya que intentó descansar y disfrutar de su logro con agasajos en su ciudad natal y en Boca, entre otros.



Del Potro, ganador del Olimpia de Oro, tuvo un 2016 soñado. De regreso en el circuito tras una larga recuperación y tres operaciones de muñeca, subió más de mil puestos en el ranking de la ATP, logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y la Copa Davis, para lo que sumó victorias sobre el escocés Andy Murray (actual número uno del mundo) y el serbio Novak Djokovic. Fuente: Télam