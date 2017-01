River una vez más marco su paso en triunfo.

El único gol del partido lo marcó Lucas Alario cuando apenas se llevaban jugados tres minutos. El "millonario" jugará el jueves con el San Pablo por un lugar en la final. River Plate mantuvo su paso ganador ayer con el triunfo ante Millonarios de Colombia por 1 a 0, con gol de Lucas Alario, en su primer partido amistoso y debut en el certamen Florida Cup que se lleva a cabo en Orlando, Estados Unidos.

El equipo de Marcelo Gallardo sustentó el éxito en la categoría de Alario, auxiliado por Sebastián Driussi, y la buena tarea del arquero Augusto Batalla durante el tiempo que ocupó su puesto.

La gran novedad del partido fue la elección de un nuevo sistema táctico por parte del "Muñeco" Gallardo, que dispuso en cancha un 3-4-1-2 que necesitará de algunos ajustes de cara al futuro, y que será modificado, con el regreso al 4-4-2, en caso de que concrete la adquisición del volante de Rosario Central, Walter Montoya.

Por momentos, River exhibió momentos de buen fútbol. En especial, cuando Alario y Driussi tomaron contacto y la pelota pasó por los pies de Ignacio Fernández. A esos nombres no se acopló Gonzalo Martínez, quien tuvo una floja labor que resintió el despliegue del equipo en varios pasajes del primer tiempo.

El gol del último campeón de la Copa Argentina fue lo mejor de la primera etapa. La sociedad Alario-Driussi, que tantas alegrías concedió el año pasado, conectó el balón en el medio campo y entre los dos generaron el único festejo de la tarde en Orlando, con una definición exquisita del ex Colón de Santa Fe ante el arquero uruguayo Nicolás Vikonis.

Luego del gol de Alario, el equipo colombiano, con el debut de Miguel Angel Russo como entrenador, encontró espacios y manejó el balón. Fueron minutos donde River mostró desajustes en la marca, tanto en la zona media como en la línea defensiva, pero Batalla resolvió de manera sólida las pocas veces que lo exigieron.

El joven arquero, criticado en sus últimas actuaciones ante Boca y Rosario Central, estuvo seguro con los remates de Cristian Arango y Dairo Asprilla, de media distancia, que pusieron en aprietos al club de Núñez.

Cuando River le quitó la pelota a Millonarios, alimentó el ataque con las proyecciones de Jorge Moreira y Luis Olivera, pero le faltó precisión en los últimos metros.

En el segundo tiempo los dos equipos sacaron provecho de la opción extendida en materia de cambios. En el inicio, Millonarios modificó todo el equipo y River dispuso ocho variantes.

Los dirigidos por Gallardo no sufrieron sobresaltos, se mostraron sólidos, pero con escasas llegadas al arco rival. Una buena jugada entre Tomás Andrade y Olivera, con definición de Iván Alonso, fue anulada por fuera de juego, a falta de cuatro minutos.

Con este resultado, River pasó a la siguiente fase de Florida Cup. Su próximo rival será San Pablo de Brasil, el jueves 19, en el estadio Al Lang de Florida. Si gana, será finalista.

River inició el año con pie derecho, con la estela ganadora del segundo semestre de 2016, mientras apunta a las próximas competencias oficiales donde buscará mantenerse como protagonista.