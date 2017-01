Dos equipos grandes y el último campeón no podrán incorporar refuerzos por deudas Fútbol San Lorenzo, Independiente y Lanús, junto a otros 11 clubes de Primera División fueron vetados a sumar jugadores de cara al comienzo del próximo torneo, según una nota emitida por la propia AFA, a través de su Comisión Normalizadora. Además del Ciclón, los de Avellaneda y el equipo dirigido por Jorge Almirón: Defensa y Justicia, Vélez, Banfield, Quilmes, Colón, Estudiantes de La Plata, Gimnasia de La Plata, Arsenal, San Martín de San Juan, Newell's y Huracán son los clubes que tampoco pueden realizar transferencias.



El comunicado de la AFA indica que: "El Comité de Regularización informa cuáles son los clubes que pueden incorporar jugadores al 12 de enero, por no registrar deuda con AFA o tener saldo a favor del club".

A continuación los clubes que no podrán contratar jugadores:



- San Lorenzo

- Independiente

- Olimpo

- Lanús

- Vélez

- Banfield

- Quilmes

- Colón

- Estudiantes

- Gimnasia

- Arsenal

- San Martín (SJ)

- Newells

- Huracán Fuente: Télam