Ariel Holan, de 56 años, lo dijo en el marco de su presentación como nuevo DT, que se realizó en el estadio Libertadores de América con una conferencia de prensa, en la que fue acompañado por el presidente Hugo Moyano.

El flamante director técnico de Independiente Ariel Holan, quien hoy fue presentado en el cargo como sucesor de Gabriel Milito, aseguró que el club de Avellaneda "significa mucho" en su vida porque se crió en el club y que la posibilidad de dirigir al equipo "ameritaba posponer cualquier otra oferta".



"Independiente significa mucho en mi vida, significa mi infancia, mi adolescencia en este club, tardes y noches de gloria", resaltó Holan, de 56 años, en el marco de su presentación como nuevo DT que se realizó en el estadio Libertadores de América con una conferencia de prensa en la que fue acompañado por el presidente Hugo Moyano.



"La chance de dirigir al 'Rojo' ameritaba posponer cualquier oferta. Valió la pena a riesgo de estar ahora de vacaciones", añadió el reconocido hincha de Independiente, que tenía una propuesta para entrenar a la Universidad de Chile.



Holan, quien viene de dirigir a Defensa y Justicia en su primera experiencia en el fútbol como entrenador principal de Primera División, llega al club de Avellaneda acompañado por un equipo de 11 colaboradores y suplanta a un ídolo de la institución como Gabriel Milito, quien renunció luego de una campaña que no resultó como esperaba.



"Me hubiese gustado llegar de otra forma, pero voy a aprovechar las bases que sentó Gaby el semestre anterior y ajustar y corregir lo que no salió tan bien", manifestó.



La elección del nuevo DT se realizó el jueves en un cónclave donde, además de Moyano, estuvieron Carlos Montaña, vicepresidente segundo; Héctor Maldonado, secretario general; Jorge Damiani, secretario deportivo, y Pablo Moyano, quien fue el que más se entusiasmó con la contratación después de haberse reunido con el entrenador para conocer su proyecto.



"La comisión directiva confía en mí como DT y no como hincha, mi amor por la profesión es muy grande, me contratan para que funcione como entrenador y a partir de esta conferencia ya no soy más hincha, ahora soy entrenador", resaltó Holan, quien estuvo acompañado en la presentación por su familia.



No obstante, si bien trascendió que podría surgir un conflicto con el coordinador de divisiones inferiores del club, Claudio Vivas, por su arribo, el flamante DT se encargó de aclarar que de su parte no hay "ningún problema".



"Independiente es demasiado grande y nadie está por encima del club, si hubiera problemas, que de nuestra parte no los hay, se resuelve tomando un café. Ante todo priva un respeto profesional muy grande por Claudio Vivas", enfatizó.



Holan debutará al frente del "Rojo" el 20 de enero próximo, cuando enfrente a Atlético Tucumán por el torneo triangular de verano en Salta, donde tres días después jugará el clásico con Racing.



El debut de Holan como director técnico en Primera División se produjo en junio de 2015, cuando recibió la propuesta de Defensa y Justicia, a cuyo equipo supo mantenerlo en la máxima categoría con una línea de juego vistosa y ofensiva, clasificándolo además a la Copa Sudamericana.



Vecino de Lomas de Zamora, Hollan tuvo una prolífica campaña como entrenador de hockey femenino en el Lomas Atletic Club y en Banfield, entre otros, y obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 2003, celebrado en Santo Domingo, conduciendo la selección femenina de hockey sobre césped de Uruguay.



Ese mismo año comenzó su relación directa con el fútbol al incorporarse al cuerpo técnico de Jorge Burruchaga, que dirigía a Arsenal de Sarandí, introduciendo la novedad para el fútbol argentino de los programas de video con los distintos sistemas de juego de los diferentes equipos.



Holan trabajó en Independiente en 2006, conduciendo la 5ta. división y más tarde la 6ta. de Argentinos Juniors, en lo que fueron sus primeras experiencias directas al mando de un grupo de futbolistas.



Su actual ayudante y preparador físico, Alejandro Kohan, fue quien lo acercó al cuerpo técnico de Matías Almeyda, participando en el ascenso de River a Primera División en 2012 y posteriormente fue a Banfield, donde conducía la reserva cuando fue tentado por Defensa y Justicia.

Fuente: Télam