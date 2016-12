Cavenaghi: “Me gustaría dedicarme a la gestión deportiva”.

El ex delantero de River habló su retiro del fútbol profesional y dijo que no fue una decisión tomada “de un día para el otro”. Aseguró que viene “preparando” su futuro con diferentes emprendimientos. En declaraciones a ESPN Radio, el “Torito” contó que le atrae la gestión deportiva: “El marketing y el estar cerca de los planteles, el ir a la cancha y ver partidos me apasiona y nunca lo voy a perder. Me gustaría seguir ligado a eso. Después veremos dónde y cómo”. Por último, habló sobre su partido despedida en el Monumental. “La idea es que mi despedida sea al final del campeonato de Europa para que puedan estar todos los campeones de la libertadores, porque la mayoría están allá. Quiero que sea una fiesta riverplatense más que otra cosa. Fue iniciativa de D’onofrio”. Fuente: Télam