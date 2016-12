Alario se queda en River para jugar la Copa Libertadores.

El representante del delantero de River Lucas Alario, Pedro Aldave, aseguró hoy que no es momento para forzar una salida porque el jugador está muy bien en el club y quiere priorizar su carrera antes que la cuestión de "solamente ganar plata". "Alario está para más y este mercado de enero es raro porque llegaría sin pretemporada, con los equipos jugando y él llegando de unas vacaciones, quizá en junio es cuando arrancan los proyectos y es mejor para la adaptación", aseveró Aldave en el Superclásico de Radio Rivadavia. Alario, que tiene una cláusula de salida de 18 millones de dólares, ya rechazó un par de ofertas y tiene la intención de quedarse a jugar la Copa Libertadores. Al respecto Aldave aseguró: "Era otro escenario si no se jugaba la Copa, por ahora el jugador piensa en quedarse".



"En River el jugador está muy cómodo y tiene que seguir creciendo como jugador y el club es un buen lugar para hacerlo, además tiene un muy buen contrato y no hay apuro porque a los 24 años todavía puede seguir mejorando", apuntó.



Finalmente, el representante de Alario explicó: "La idea es que cuando llegue el momento de irse lo haga en un equipo donde llegue, se ponga la camiseta y rinda, que no tenga que andar luego saltando de club a club, por eso el mercado de junio es el que mejor se acomoda a lo que pretendemos".



En otro orden, la dirigencia de River iniciará esta semana contactos con sus pares de Rosario Central por el pase del volante Walter Montoya, uno de los jugadores que pidió Marcelo Gallardo para reforzar el equipo en 2017.



Si bien no hubo contactos oficiales, el propio representante del jugador, Daniel Luzzi, aseguró que la cláusula de salida es de 4 millones de dólares pero no que van a aceptar irse por esa vía y que el costo de la transferencia podría orillar los 6 millones de dólares.



El otro jugador apuntado por River como alternativa es el volante mendocino Enzo Pérez, reconocido hincha "millonario", que juega en el Valencia de España y a través de su representante, Juan Pablo Rossi, acepta escuchar ofertas.



El plantel del club de Núñez se encuentra de licencia y retornará al trabajo el jueves 5 de enero y el 8 volará a Orlando para realizar la pretemporada y jugar una serie de amistosos desde el 15 al 22 como parte de la Florida Cup.



Luego regresará a Buenos Aires para jugar en Mar del Plata dos amistosos, el 25 con Aldosivi y el 28 con Boca, en tanto que el debut oficial será por la final de la Supercopa Argentina ante Lanus el 4 de febrero en San Juan o en Salta. Fuente: Télam