Colón piensa en Méndez o Zielinski para suceder a Montero.

Según reveló a Télam una fuente del entorno del presidente de Colón, José Vignatti, iniciarán gestiones por el "Ruso" Zielinski, seducidos por la campaña que hizo durante su estadía en Belgrano de Córdoba (2011-2016) y no tanto por su paso reciente por Racing, donde no encontró jamás el funcionamiento y no lo acompañaron los resultados.



El otro candidato es el "Gallego" Méndez, recién desvinculado de Godoy Cruz, donde cumplió una muy buena campaña en el primer semestre del año y otra floja en el último, ya que el "Tomba" está ubicado en el puesto 17 del campeonato de Primera División.



En cuanto a la salida de Montero, según anunció su representante se debió a que desea escuchar ofertas de otros clubes (la más firme de Rosario Central) y estando con contrato vigente en Colón no podía hacerlo.



"Paolo tenía tres opciones. Seguir en Colón, escuchar otras propuestas o quedarse sin trabajo. Eligió atender a otros clubes pero con contrato vigente no podía hacerlo, así que decidió renunciar, no hay nada raro y la relación con el club terminó en buenos términos", explicó el representante del entrenador, Daniel Luzzi, a los medios de prensa santafecinos. Fuente: Télam