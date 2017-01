La FIFA aprobó la ampliación a 48 equipos del mundial para 2026.

La FIFA aprobó este martes la ampliación de 48 equipos para el Mundial del 2026, cuyos participantes se dividirán en 16 grupos de tres miembros cada uno. La tercera reunión del Consejo Consultivo de la FIFA, en Zurich, modificó por unanimidad el formato de la Copa del Mundo, donde habrá 16 zonas de tres equipos cada una. Las dos mejores selecciones de cada grupo avanzarán a 16avos y, desde ahí, hasta la final.



El camino hasta el título implicará entonces al igual que hasta ahora siete partidos.



El total de encuentros se incrementará de 64 a 80, pero la duración del torneo se mantendrá en no más de 32 días.



Lo que no se definió, todavía, es el reparto de las nuevas plazas entre las confederaciones continentales.



Africanos, asiáticos y norte y centroamericanos son quienes reclaman desde hace tiempo una mayor parte del pastel mundialista, pero Europa y Sudamérica, las dos regiones deportivamente más potentes con los ocho campeones mundiales, pelearán también por mantener sus derechos.



Tal como sucedió en los encuentros anteriores, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no contó en esta reunión con ningún integrante dentro del Consejo y los representantes de la Conmebol fueron el paraguayo Alejandro Domínguez, el colombiano Ramón Jesurún, la ecuatoriana María Sol Muñóz, el brasileño Fernando Sarney y el uruguayo Wilmar Valdez, que forman parte de sus 37 miembros. Fuente: Télam