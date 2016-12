Para Neymar, Messi es simplemente el mejor.

El astro brasileño aseguró que el argentino, compañero suyo en Barcelona de España, "es simplemente el mejor" jugador del planeta, al margen del año perfecto que tuvo Cristiano Ronaldo en cuanto a resultados colectivos y premios individuales. "Leo es simplemente el mejor. Para mí es un honor compartir vestuario y goles con él. Estar con Luis (Suárez) y con Leo es un gran placer. Es raro porque yo soy brasileño, otro argentino y otro uruguayo: somos rivales en nuestros países. Pero tenemos una gran amistad, siempre de bromas uno con otro. Para mi es una felicidad encontrar unas personas así en el fútbol”, afirmó en una nota publicada hoy por la web de La Liga de España.



Messi acaparó este año tres títulos locales con Barcelona (Liga, Copa del Rey y Supercopa de España), pero Cristiano Ronaldo, reciente ganador del Balón de Oro, festejó con Real Madrid la Liga de Campeones de Europa, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, además de ganar la Eurocopa con el seleccionado de Portugal.



Al respecto, Neymar se despreocupó por el hecho de no haber conseguido todavía ese premio, que desde 2008 se reparten el argentino (máximo ganador con cinco trofeos) y el portugués.



"Claro que es una motivación que tengo ganar el Balón de Oro, pero no es algo que voy a morir por eso. Yo quiero estar feliz, y en Barcelona estoy muy feliz. Si no gano el Balón de Oro, no pasa nada. Yo no juego al fútbol para ganar el Balón de Oro, juego para ser feliz. Ganar el Balón de Oro es consecuencia del trabajo. Sólo se le puede dar a uno. Leo es mejor y lo respeto", concluyó. Fuente: Télam