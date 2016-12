Aleuy bajó más de 100 contratos y habrá más.

El intendente de Trevelin declaró que “el municipio está sobrecargado de personal, y no tenemos fondos para pagar el sueldo a los empleados”. La Municipalidad de Trevelin comenzó a dar de baja contratos. Según publicó la radio municipal FM del Valle, ya son más de 100 los trabajadores a los que no se les renovará el vínculo. El intendente Omar Aleuy declaró que “el municipio está sobrecargado de personal, y no tenemos fondos para pagar el sueldo a los empleados”. Ante la crisis que afecta a su Gobierno, el jefe comunal anunció un régimen de trabajo de contratados que será de trabajar unos meses, y otro mes el empleado descansará, para tener margen de recuperación económica. Admitió “el grave error que cometimos al seguir con todos los contratos, y un año pudimos sostenerlos”.



Aleuy, en medio de las medidas tomadas, sostuvo que “ahora soy el h…de p... Lamentablemente no es posible seguir así; se tardó un año en tomar la decisión. Cometimos un error en cuanto asumimos el gobierno al renovarle el contrato a todos”. No obstante de acuerdo a lo que informó la radio, reconoció que “es una decisión muy dura, no es fácil. Me duele mucho tomar esta decisión”.



Otras fuentes consultadas por Jornada estiman que la baja de contratos superará los 150. El presidente del Consejo de Localidad del justicialismo de Trevelin, Omar Ferrada, dio que “esto se está calentando”, y llamó a los peronistas “a defender el trabajo”. No descartaba que anoche hubiera una reunión del Partido Justicialista para unificar el mensaje.



“No lo aceptamos”



Afirmó que “no cuestionamos los 60 o 70 empleados que nombró Omar Aleuy porque habrá tenido sus razones. Pero ahora es el momento de tener autoridad moral y no echar gente de la manera que lo está haciendo”. Ferrada enfatizó que “nuestra postura como justicialistas será que no toquen a nadie, ni siquiera a los que contrató la gestión de Aleuy, porque es bueno que las personas trabajen. Además, tendrían que haber previsto que no les darían los números”.



El dirigente insistió en que no debe haber gente sin empleo, y rechazó que la variable de ajuste sea el trabajador. “Eso no lo vamos a aceptar”, remarcó. Fuente: Diario Jornada