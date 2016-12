Tarifa de Referencia: la Cooperativa de Trelew devolverá $ 500 mil por mes a los usuarios.

Lo aprobó el Concejo Deliberante por unanimidad. Será en cuotas y figurará en la factura como "Crédito". Es por los $ 68 millones que recaudó la entidad en ese concepto durante 2015. También se derogó el Fondo de Emergencia Operativa. Los concejales de Trelew aprobaron este martes por unanimidad en una Sesión Extraordinaria el acta acuerdo entre la Cooperativa Eléctrica y el Organo Municipal Regulador de Servicios Públicos (OMRESP), mediante el cual la entidad se compromete a devolver $ 500 mil mensuales que corresponden a la Tarifa de Referencia, que fue mal liquidada en la facturación. Además, en la misma sesión se derogó el Fondo de Emergencia Operativa.



Las cuotas, corresponden a los $ 68 millones que recaudó en ese concepto la entidad en 2015. Según precisaron, en la factura de cada mes figurará el ítem de “Crédito”.



Así lo confirmó el presidente del bloque de Chubut Somos Todos, Juan Aguilar. “Teníamos como premisa la devolución y la prioridad era que no se afectara el servicio. Ha generado un perjuicio evidente en el usuario. Queremos justicia y responsabilidad en la devolución”, explicó el edil oficialista.



Si bien el valor a devolver con periodicidad es el ya establecido, se determinó una “revaluación” del mismo de acuerdo a las condiciones de la Cooperativa. “Lo que vamos a pedir es que en los estudios de costos no sea contemplado el adicional. El acuerdo no tiene fecha de vencimiento. Existe la posibilidad que sea perfeccionado en el tiempo, que haya alguna recomposición”, agregó Aguilar.

