Hace 40 días que no ve a su hijo y pide medidas urgentes a la Justicia.

El chico fue retirado de la escuela en Trelew por su papá, Norberto Colman, el 8 de noviembre y desde ese día su madre, Soledad Tapia, no lo ve. La Justicia de Familia dispuso la restitución del menor pero hasta el momento no han dado con su paradero. Soledad Tapia se presentó este martes en el Juzgado de Familia Nº 2 de Trelew para reclamar que se dispongan nuevas medidas que permitan dar con el paradero de su hijo Enzo, de 10 años, al que no ve desde hace 40 días. Soledad denunció que el padre del menor, Norberto Colman, retiró a su hijo de la escuela el pasado 8 de noviembre y desde esa fecha ella no volvió a ver al menor, ni tampoco el chico volvió a la escuela. “De Enzo no sabemos absolutamente nada, la jueza del Juzgado de Familia nº 2 Silvia Apaza ordenó la restitución inmediata al hogar de la madre y una vez que el nene esté conmigo la prohibición de acercamiento por parte del padre, pero cuando Colman es notificado agarra al nene y se lo lleva” dijo Soledad en el programa “A Tiempo” que se emite por FM T Tiempo de Trelew.

La mujer contó que “una vez que va la jueza y el equipo técnico y la policia a su casa, ya no estaba y desde ese momento no sabemos nada de él; si bien hay rumores de que lo han visto en la ciudad no hay nada concreto” y también lamentó que “la jueza a partir de la restitución no ordeno ningún nuevo papel, si bien la brigada y la policía están trabajando no tenemos paradero ni noticias del nene, el juzgado solo liberó fallo de restitución, pero nada más, no hay ninguna otra resolución, ni fallo, ni plazos para la entrega”



Soledad Tapia dijo sentirse “desprotegida” y criticó el rol de las juezas porque “pasaron semanas y semanas en dar el fallo. Ahora estamos acá, pidiendo una resolución inmediata y una búsqueda de paradero por parte de fiscalía”.



Respecto a lo ocurrido en las últimas semanas, la mujer indicó que se realizaron distintos procedimientos para dar con el menor y respecto al padre del mismo manifestó que no sabe "cómo se maneja, o si está escondido, no sabemos nada, no tiene tantos amigos, él es profesor suplente en una escuela, en la ENET, da taller y la escuela fue notificada, pero él no se volvió a presentar en su trabajo".



También ratificó que el chico “no terminó el ciclo lectivo en la escuela 199, se lo llevó y lo aisló de su mamá, de su hermanito, de sus compañeros, de todo” Fuente: Diario Jornada